Klein Köris

An der Ortsverbindungsstraße zwischen Klein Köris und Hermsdorfer Mühle war am Mittwochnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Es standen etwa 1000 Quadratmeter Waldboden in Flammen und konnten innerhalb einer Stunde gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

Von MAZonline