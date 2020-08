Ludwigsfelde

„Omi, da sind nicht vier Schnäbel, da sind fünf.“ Tatsächlich, erzählt Cornelia Bauling in Löwenbruch, ihre Enkelin hatte recht: „Wir saßen im Mai zusammen auf der Terrasse und haben Corona-Hausaufgaben gemacht, als sie das entdeckte.“ Das Storchennest steht auf dem Grundstück der Baulings; ihr Mann Lutz und der Schwiegervater hatten es vor 28 Jahren auf einen Mast gesetzt. „Jedes Jahr hatten wir Störche, nur in dem Jahr nicht, als wir zum 25. mit Freunden mal ein kleines Storchenfest feiern wollten“, erzählt Cornelia Bauling. „Aber jetzt gleich fünf auf einmal, das haben wir noch nicht erlebt.“

Der erste Storch in der Region kam übrigens am 17. März auf dem Horst in Dahlewitz an.

Auch Storchen-Betreuer Lothar Henschel nicht. Der 81-Jährige wohnt zurzeit in Niedersachsen und betreut dennoch die 32 Horste im Altkreis Zossen. „In mehr als 25 Jahren habe ich sowas noch nicht gesehen, dass fünf Junge in einem Nest flügge wurden“, erzählt er. Zuletzt war er vor 14 Tagen in Löwenbruch. Dabei erlebte er, dass die Jungtiere an einem größeren Stück Fleisch zerrten. „Keine Ahnung, wo sie das herhatten, sieht aus wie der Rest eines Stücks Wild“, sagt er.

79 Jungtiere wurden im Altkreis Zossen flügge

In diesen Tagen fliegen die Jungstörche Richtung Süden. Aus dem Altkreis Zossen sind es dieses Jahr ungewöhnlich viele: „79 sind groß geworden“, erzählt Lothar Henschel. „81 waren es, zwei sind offenbar wegen Nahrungsmangels aus dem Nest geworfen worden, einer davon Anfang Juni in Schiaß.“ Dort waren vier Störche geschlüpft, drei wurden flügge. „Aber mit den Horsten in Lindenbrück und Schöbendorf haben wir neben den fünf Jungen in Löwenbruch zwei mit vier Jungtieren. Auch das kommt nicht jedes Jahr vor“, erklärt der Experte. Henschel zählte 13 Mal drei Junge, zwölf Mal zwei und drei Mal ein Jungtier.

Gar kein Junges ist dieses Jahr auf dem Horst in Wünsdorf geschlüpft, obwohl dort vier Eier im Nest lagen. „Auch das ist sehr ungewöhnlich, dass von vier Eiern keines ausgebrütet wurde“, sagt Henschel. Er bat, die Eier aufzuheben: „Man kann hinterher noch untersuchen, ob sie gar nicht befruchtet waren oder, ob die Brut kalt wurde und die Embryonen gestorben sind.“ Unterm Strich scheint 2020 in seinem Bereich mit den Horsten vor allem im Baruther Urstromtal und der Nuthe-Notte-Niederung zwischen Telz im Osten über Rangsdorf und Großbeeren bis Schiaß (Stadt Ludwigsfelde) ein sehr gutes Storchenjahr gewesen zu sein.

Nur ein Dreier-Nachwuchs im Altkreis KW

Ganz anders sieht es dagegen Richtung Osten im Altkreis Königs Wusterhausen aus. Dort ist Brandenburgs „Storchenvater“ Bernd Ludwig aus Rangsdorf Betreuer von 15 Horsten, vorrangig zwischen Telz (Stadt Mittenwalde) und Gräbendorf. „Nur in einem einzigen Nest, in Waltersdorf, sind drei Junge flügge geworden“, sagt er. In Horsten wie Bestensee, Ragow oder den drei in Mittenwalde haben Störche entweder gar nicht genistet oder kamen nur zu Besuch. „Das Paar in Gräbendorf hatte zwar Eier, aber keinen Jungvogel“, erzählt er. Praktisch kinderlos blieben dieses Jahr auch zwei Storchenpaare in Friedrichshof und Mittenwalde. „In Waßmannsdorf gab es zwei Junge, aber die waren plötzlich weg. Die Feuerwehr hat noch geschaut, ob sie tot im Nest lagen, aber keine Spur mehr von ihnen“, sagt Ludwig.

Zu den Ursachen hat er im Moment nur Überlegungen: „Ende März war am Bosporus sechs Tage lang schlechtes Wetter mit Sturm und Regen. Da fliegen die Störche nicht weiter, weil ihnen die Thermik fehlt.“ Unter diesen Zugvögeln seien sicher auch welche aus dem Altkreis KW gewesen. Beweisen lasse sich das allerdings nicht, weil die hiesigen Störche „keinen Sender tragen“.

Überblick Brandenburg erst im Oktober

Was für ein Storchenjahr mit der Zahl 2020 für Brandenburg in die Annalen eingeht, das weiß Bernd Ludwig erst im Oktober: „Dann haben wir alle Meldungen und können den Gesamtüberblick bekannt geben.“ Er hofft bis dahin auch auf eine genauere Erklärung, warum diese Storchen-Saison für die Altkreise Zossen und Königs Wusterhausen dermaßen unterschiedlich verlief.

Cornelia Bauling weiß, dass sich nach den Fünflingen in diesem Jahre Freunde, Bekannte und zufällig vorbei Kommende wie ein radelndes Ehepaar aus Berlin nächstes Jahr besonders dafür interessieren werden, wie viele Vögel bei ihnen aufwachsen. „Vor drei Tagen waren sie plötzlich alle weg“, erzählt die Löwenbrucherin. Einsam steht einer der beiden Altstörche auf dem Horst, der Anfang der Woche zu eng wurde für all seinen Nachwuchs. Wie alle Storchen-Fans weiß auch Cornelia Bauling: „Die Jungvögel sammeln sich und fliegen zuerst. Die alten Störche kennen die Route und starten später.“

