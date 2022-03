Königs Wustehausen: Arbeitsmarkt im Februar stabil

Königs Wusterhausen

Im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus hat sich die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar um 17 auf 2544 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote liegt wie schon im Vormonat bei 3,8 Prozent. Im Februar 2021 lag sie bei 4,7 Prozent. „Der Arbeitsmarkt ist robust und trotz Pandemie und Winter ist kein saisonaler Anstieg zu verzeichnen“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter im Geschäftsstellenverbund Dahme-Spreewald der Agentur für Arbeit. Allerdings ist die Quote der unter 25-Jährigen von Januar auf Februar von 2,6 auf 3,0 gestiegen. Im Bestand des Geschäftsstellenbezirkes sind derzeit 2121 gemeldete Arbeitsstellen. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dahme-Spreewald beträgt 3,7 Prozent und ist somit die niedrigste in der Agentur für Arbeit Cottbus. Bundesweit hat sich die Quote um 0,1 Prozentpunkt auf 5,3 verringert.

Im Landkreis ist die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen zum Vormonat um 31,6 Prozent und zum Vorjahr um 50,1 Prozent angestiegen. Waren es im Februar 2021 noch 1819 Stellen, sind es in diesem Jahr 2731. „Der große Anstieg ist auch darauf zurückzuführen, dass die Bodenverkehrsdienstler am BER umfangreiche Bedarfe gemeldet haben“, sagt Boris Müller.

Ausbildungs-Projekt gegen den Fachkräftemangel ab 1. Juli

Um mit neuen Angeboten die Fachkräfte- und Arbeitskräftesicherung zu gewährleisten, startet ab 1. Juli ein Projekt, in das auch die Arbeitsagentur Berlin Süd eingebunden ist. „Wir denken dann gerade auch um den Wirtschaftsraum BER nicht mehr in Agenturgrenzen, sondern vermitteln in Wirtschaftsräumen“, erklärt Boris Müller.

Beste Aussichten gibt es für Ausbildungssuchende. So ist das Angebot an Ausbildungsstellen im Landkreis derzeit gegenüber dem Vorjahr um 21,3 Prozent auf 830 gestiegen.

Initiative „Zukunftsstarter“ wird in Dahme-Spreewald weitergeführt

Ein Weg zum Berufsabschluss ist die Initiative „Zukunftsstarter“, die ab Januar 2022 bis Ende 2025 fortgeführt wird. Angesprochen sind junge Erwachsene im Alter zwischen 25 und 35 Jahren, die hier ihren Berufsabschluss nachholen können oder eine Umschulung machen. „Auch wir als Jobcenter beteiligen uns an der Initiative, indem wir unsere entsprechenden Kunden an die Agentur überweisen“, so Volker Basche, Geschäftsführer im Jobcenter Dahmme-Spreewald.

Von Gerlinde Irmscher