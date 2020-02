Königs Wusterhausen

Passanten hatten Mittwochabend am Bahnhofsvorplatz Königs Wusterhausen einen lauten Knall wahrgenommen und eine Gruppe Jugendliche bemerkt, die sich am Bahnhof aufhielt. Als ein 46-jähriger Mann die Gruppe auf den auffälligen Knall ansprach, wurde er von einem Jugendlichen attackiert. Ersten Aussagen zufolge wurde der 46-Jährige mehrfach gewaltsam gegen einen Pfeiler gestoßen, konnte aber sich aber unverletzt entfernen und die Polizei verständigen. Die Polizeibeamten konnten den gewaltbereiten Jugendlichen stellen, doch dieser zeigte sich wenig einsichtig. Er griff die Beamten verbal und körperlich an, so dass die Polizisten sich dazu gezwungen sahen, ihn zu fesseln. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Der Jugendliche stellte sich als ein 16-jähriger deutscher Intensivtäter aus der Region heraus, der den Beamten bereits bekannt war. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand ermittelt.

Von MAZonline