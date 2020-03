Königs Wusterhausen

Am Montag beleidigte und attackierte ein stark betrunkener Mann am Bahnhof in Königs Wusterhausen Kinder und eine Seniorin. Die Polizei verwies den bereits polizeibekannten 65-Jährigen des Platzes, doch dieser zeigte sich wenig einsichtig und griff die Beamten an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Niemand wurde verletzt.

Von MAZonline