Königs Wusterhausen: Adventskonzert im Schloss

Königs Wusterhausen

Am Samstag, den 28. November, veranstaltet die Kulturstiftung Mark Brandenburg im Kavaliershaus des Schlosses Königs Wusterhausen um 16 Uhr ein besonderes vorweihnachtliches Adventskonzert, untermalt mit visuellen Farb- und Bildkompositionen der Potsdamer Künstlerin Anadyhomene.

Jungkünstler spielen klassische Werke in den Kavaliershäusern

Der erst 16-jährige Pianist Simon Haje, welcher bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, wird von dem ebenso begabten und jungen Leonard Toschev an der Violine begleitet. Beide spielen virtuose Solo- und Duo-Kompositionen von Beethoven, Poulenc und Vivaldi. Im Vorfeld und im Anschluss an das Konzert besteht für die Besucher die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre eine feine Auswahl an Kaffee, Kuchen, Speisen und Getränken genießen zu können. Tickets für das Konzert gibt es auf der Webseite www.kulturstiftung-brandenburg.de, in der Touristinformation am Bahnhof, sowie an allen bekannten Vorverkaufskassen, sowie bei Reservix. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei. Sozial benachteiligte Kulturliebhaber, die ebenfalls am Konzert teilnehmen wollen, sich aber den vollen Eintrittspreis nicht leisten können, können sich bis Samstag per Mail unter kontakt@kulturstiftung-brandenburg.de melden. Das Konzert wird aufgezeichnet und steht in den folgenden Tagen auf der Webseite der Kulturstiftung zur Verfügung, für diejenigen, welche die Veranstaltung nicht besuchen konnten oder durften und für alle, welche es einfach noch einmal genießen wollen.

Die Kulturstiftung Mark Brandenburg (KSMB) hat sich dazu entschieden, dass alle Gäste ab 12 Jahre einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Einige Schnell-Tests sind vor Ort vorhanden.

Coronamaßnahmen für das Konzert in Königs Wusterhausen

Des Weiteren gelten, aufgrund behördlicher Anordnungen: Gäste ab 18 Jahre müssen ihren digitalen (auch ausgedruckten) Impfnachweis oder Genesenennachweis vorzeigen. Gäste, welche sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen sollten, müssen ein ärztliches Attest vorzeigen und müssen während der Veranstaltung eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen. Gäste im Alter von 12 bis 18 benötigen keinen Impf- oder Genesenennachweis, müssen dann aber während der Veranstaltung eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen.

