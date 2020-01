Königs Wusterhausen

Amphetamine hatte ein 22-jähriger Pole genommen, den die Polizei am Freitagabend in Königs Wusterhausen kontrollierte. Auch sein Beifahrer stand unter Drogen. In dem polnischen Leasingfahrzeug fanden sich zudem weitere Drogen und zwei deutsche Blankokennzeichen ohne Siegel. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und stellte die Autoschlüssel sicher.

Von MAZonline