Königs Wusterhausen: Barmer hat neuen Regionalgeschäftsführer

Die Regionalgeschäftsstelle der Barmer in Königs Wusterhausen hatte in den vergangenen beiden Jahren genauso zu kämpfen wie viele andere auch: Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen, weniger Termine, weniger Kundengespräche, weniger Außenwirkung. Aber jetzt, pünktlich zum Frühlingsanfang, ist mit Jörg Messer ein neuer Geschäftsstellenleiter da – und der hat einiges vor.

Der 45-Jährige hat sich in den vergangenen Wochen schon mit Unternehmen und Kommunen kurzgeschlossen und Gesprächsfäden wieder aufgenommen, die vor und während der Corona-Zeit abgerissen waren, sagt er. Als örtlicher Vertreter der Barmer, die mit 9 Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen in Deutschland zählt, will er den Kontakt zu kleinen und mittelständischen Firmen suchen und dort ein Thema besprechen, dass nicht nur der Kasse, sondern zunehmend auch den Unternehmen am Herzen liegt: betriebliches Gesundheitsmanagement.

Durchschnittlich 21 Krankheitstage im Jahr

Arbeitnehmer in Brandenburg seien im Schnitt 21 Tage im Jahr krank geschrieben. Die häufigsten Gründe sind neben Erkältungen Rückenleiden, psychische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Beschwerden – alles Krankheiten, die sich von der Arbeitswelt kaum trennen lassen.

„In Großkonzernen hat man seit vielen Jahren Mitarbeiter, die sich um nichts anderes als Gesundheitsmanagement kümmern“, sagt Messer. Aber in mittelständischen Betrieben fehlen die Kapazitäten dafür oft – was angesichts des Wandels auf dem Arbeitsmarkt zunehmend zum Problem wird. „Arbeitnehmer suchen sich heute ihren Arbeitgeber aus, und dabei ist die Frage, wie sehr sich das Unternehmen um die Gesundheit seiner Angestellten kümmert, durchaus wichtig.“ Messer will den Unternehmen deshalb Workshops anbieten, Präventionsprogramme, Infoangebote – eigens auf die Unternehmen zugeschnitten.

30 000 Kunden im Norden von Dahme-Spreewald

Jörg Messer hat das alles von der Pike auf gelernt. Nach dem Abi absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten, machte dann ein Studium zum Krankenkassenbetriebswirt, arbeitete lange bei der Barmer im Raum München. Aus privaten Gründen zog er nach Königs Wusterhausen und übernahm bald darauf die Leitung der Geschäftsstelle in der Eichenallee.

Dort ist er jetzt Chef eines neunköpfigen Teams, das etwa 30 000 Kunden im Norden von Dahme-Spreewald betreut – und das zunehmend auch wieder persönlich. Derzeit verzeichne man rund 200 Kundengespräche pro Woche, Tendenz steigend, sagt Messer.

Dafür wolle man auch langfristig in der Region präsent sein. Zwar sei inzwischen auch vieles rund die Krankenkasse digital möglich. Die Kassen haben deshalb in den vergangenen Jahren wie Banken und Versicherungen auch das Geschäftsstellennetz eingedampft und Filialen geschlossen. Königs Wusterhausen bleibe aber erhalten.

