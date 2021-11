Königs Wusterhausen

Mindestens sechs Bürgerinnen und Bürger hatten bei einem Betrugsversuch in den letzten Tagen in Königs Wusterhausen Post erhalten. Es handelte sich um ein Inkassoschreiben einer Firma aus Köln. Angeblich hätten sie Lotto-Dienstleistungsverträge abgeschlossen und sollten nun Forderungen in Höhe von 272,46 Euro zahlen. Niemand hatte zuvor allerdings Online-Gewinnspielverträge abgeschlossen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline