SVV-Streit: Das Einschreiten des Landkreises ist ein Warnschuss

Königs Wusterhausen

Nun schaltet sich also der Landkreis in die Königs Wusterhausener Politik ein, lädt zur nächsten Sitzung der Stadtverordneten und umgeht damit das Rathaus. Das ist ein starkes Signal, eine Art Warnschuss. Denn der Schritt lässt sich kaum anders interpretieren, als dass in der Stadtpolitik tatsächlich etwas gewaltig im Argen liegt.

Üblicherweise gilt in Deutschland das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung. Das bedeutet, dass Städte und Gemeinde ihre Dinge selbst regeln. Ob es dann gut läuft oder schlecht, ob Streit vorherrscht oder Harmonie, ob die Gemeinden in Kunstrasenplätze investieren oder nicht, ist ihnen selbst überlassen. Nur wenn wirklich das Chaos ausbricht, wenn gegen Gesetze verstoßen wird oder eine Kommune nicht mehr handlungsfähig ist, schreiten höhere Stellen ein. Allein, dass die Stadt nun diesen Punkt erreicht hat, ist in der Außenwirkung verheerend. Es steht aber zu befürchten, dass es bei all dem Zwist noch deutlich schlimmer kommen kann.

Von Oliver Fischer