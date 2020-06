Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen kam es zu zwei Bränden. Am Montagabend gegen 18 Uhr brannte es in einer Halle in der Hafenstraße in Königs Wusterhausen. Ein automatischer Feuermelder hatte im Bereich einer Holzbrennstoffaufbereitung ausgelöst. Personen waren jedoch nicht in Gefahr, da die Firmenmitarbeiter sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Gebäudes befanden.

Laut Polizei hatte sich geschreddertes Holz selbst entzündet. Zur Höhe der Sachschäden liegen bislang keine Informationen vor. Kurz nach 19 Uhr war der Brand unter Kontrolle, einer Aussage der Feuerwehr zufolge erfordert der Löscheinsatz jedoch noch weitere Arbeiten.

Kurz nach dem ersten Feueralarm wurde ein weiterer Brand gemeldet. Auf dem ehemaligen Militärgelände in Niederlehme an der Schulstraße wurde ein Feuer in einem leer stehenden Kantinengebäude festgestellt. Ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde vollständig durch die Flammen zerstört.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Wie im ersten Fall waren auch hier nach Abschluss der Löscharbeiten Brandwachen erforderlich. Kriminaltechniker haben nach Abkühlen des Brandortes am Dienstagvormittag Spuren gesichert. Eine Gefährdung für Personen lag nicht vor, da das Gelände unbewohnt ist. Die Höhe der Sachschäden ist laut der Polizei noch nicht bekannt. Da der Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kriminalpolizei zu den Hintergründen.

