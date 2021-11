Königs Wusterhausen

Impfen schützt Tiere vor gefährlichen Infektionskrankheiten, die im Ernstfall sogar tödlich ausgehen können. Staupe, Katzenseuche oder Myxomatose gehören zu den immer wieder auftretenden Krankheiten. „Impfen ist deshalb nach wie vor nötig und bietet den einfachsten und wirksamsten Schutz gegen die viralen und bakteriellen Erkrankungen“, rät der Tierärzteverband.

Landkreise mit unterschiedlichen Infos zu Tierimpfstoffen

Wie in vielen Branchen treten jedoch gegenwärtig Lieferschwierigkeiten bei den Impfstoffen für Fellnasen und Vierbeiner auf. Das bestätigt der Landkreis Teltow-Fläming, während sich die Pressestelle im Landkreis Dahme-Spreewald zurückhaltend äußert. „Dem Landkreis ist grundsätzlich bekannt, dass es Engpässe bei der Lieferung von Tierimpfstoffen und Tierarzneimitteln gibt“, formuliert es die Pressesprecherin Heike Lehmann aus Teltow-Fläming. Hier im Landkreis, so Sprecherin Kathrin Veh, seien momentan derartige Probleme nicht bekannt.

Grund dafür ist wahrscheinlich der Fakt, dass die Tierärzte selbstständig die notwendigen Impfstoffe und Tierarzneimittel bestellen und dafür spezialisierte Pharma-Großhändler nutzen. „Diese sind – ähnlich wie für die Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln – völlig vom Weltmarkt abhängig, da in Deutschland oder Europa keine Produktionskapazitäten mehr existieren“, erklärt Lehmann. Obwohl die Veterinärämter keinen Einfluss auf die Bestellmöglichkeiten haben, so möchten sie doch über eventuelle Lieferschwierigkeiten informiert werden. „Sofern Tierarztpraxen Probleme bei der Lieferung von Arzneimitteln haben oder die Verfügbarkeit nicht da ist, benötigt die Veterinärbehörde weitergehende Informationen“, formuliert es Veh aus Dahme-Spreewald.

Tierärzte in der Region Dahme-Spreewald bestätigen derzeitige Lieferengpässe bei Impfstoffen und Tierarzneimitteln. Quelle: Andrea Müller

Tierärzte bestätigen Knappheit von Tierarzneimitteln

Tierärzte aus der Region bestätigen indes die Engpässe bei Impfstoffen und Tierarzneimitteln. Die meisten von ihnen wollen sich aber in der Öffentlichkeit nicht äußern, um die Besitzer ihrer Patienten nicht zu verunsichern. Tierarzt Albrecht Wilsdorf von der Tierarztpraxis Erler aus Bestensee bestätigt jedoch die momentane Lage der Engpässe: „Das ist definitiv so“, sagt er. Dies betreffe nicht nur Impfstoffe für Tiere, sondern auch viele der sonstigen Tierarzneimittel. In der Praxis habe man zum momentanen Zeitpunkt noch ausreichend Reserven, mit denen man sich in der Praxis bevorratet habe. Alle Tiere, die vorgestellt werden, könnten so behandelt und versorgt werden, wie es notwendig ist. Man blicke jedoch mit Sorge auf die kommenden Wochen und Monate. Die größten Probleme gebe es gerade mit Impfstoffen gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche. Allerdings ändere sich das ständig, dann gebe es bestimmte Impfstoffe wieder, andere hingegen würden fehlen. „Das liegt an den unterbrochenen Lieferketten“, ist sich Wilsdorf sicher.

Die Tierärzte in der Region hoffen, dass sich die Lage möglichst schnell wieder beruhigt und auch weiterhin die notwendigen Impfstoffe und Tierarzneimittel zur Verfügung stehen, um Katzen, Hunde, Karnickel, Hamster, Vögel und andere Lieblinge immer mit allem versorgen zu können, was notwendig ist, damit sie lange gesund bleiben – oder im Falle von Krankheit oder Unfall – rasch wieder mobil werden.

Von Andrea Müller