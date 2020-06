Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat mit Unverständnis auf das jüngste Einschreiten der Kommunalaufsicht reagiert und Vorwürfe gegen den Landkreis erhoben. Er spricht von einem „schweren Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung der Stadt Königs Wusterhausen durch den Landrat“. Den Grund dafür kenne man im Rathaus nicht. „Es fand im Vorfeld keine Anhörung der Stadtverwaltung statt“, so Ennullat.

Landrat Stephan Loge ( SPD) hatte dem Rathaus und der SVV-Vorsitzenden am Mittwoch mitgeteilt, dass er in die Zuständigkeit des Bürgermeisters eingreifen und zur nächsten Sitzung der SVV einladen wird. Vorausgegangen waren wochenlange Unstimmigkeiten darüber, ob zwei Punkte auf der Tagesordnung der SVV stehen dürfen oder nicht.

Anzeige

Kreis begründet Eingreifen mit unvollständigen Tagesordnungen

„Die Bekanntmachungen der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung am 2. Mai und 20. Mai erfolgten durch den Bürgermeister der Stadt Königs Wusterhausen jeweils mit unvollständiger Tagesordnung“, fasst Kreissprecher Bernhard Schulz die Ausgangslage aus Sicht des Landkreises zusammen. „Aufgrund dessen konnten ordnungsgemäß angemeldete Beratungsgegenstände nicht behandelt werden.“ Dies habe zur Folge gehabt, dass die SVV-Sitzung am 20. Mai „durch die Vorsitzende abgesagt wurde und nicht stattfand“.

Weitere MAZ+ Artikel

Lädt zur nächsten Sitzung der Königs Wusterhausener Stadtverordneten ein: Landrat Stephan Loge. Quelle: G.I.

Bei den beiden strittigen Punkten auf der Tagesordnung geht es zumindest den Titeln nach um eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit des Bürgermeisters. Beide sollen nicht öffentlich behandelt werden. Die Verwaltung wehrt sich gegen die Aufnahme der Punkte auf die Tagesordnung. Sie sieht zum einen Persönlichkeitsrechte Swen Ennullats verletzt, zum anderen wird die Zuständigkeit der SVV angezweifelt.

Keine rechtliche Grundlage, Tagesordnungspunkte zu streichen

Laut Kommunalaufsicht müssten aber unabhängig von solchen Erwägungen alle Punkte in die Tagesordnung aufgenommen werden, die fristgemäß von einem Zehntel der gesetzlichen SVV-Mitglieder, einer Fraktion oder vom Bürgermeister benannt werden. „Es gibt keine rechtliche Grundlage, die die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung oder den Bürgermeister ermächtigt, angemeldete Beratungsgegenstände nicht auf die Tagesordnung zu setzen beziehungsweise wieder zu entfernen“, so Bernhard Schulz. Das Rathaus habe demnach „unrechtmäßig in die Rechte der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Mitglieder eingegriffen“.

Diesen Vorwurf bestreitet Bürgermeister Swen Ennullat. Nach der Rechtsauffassung seiner Verwaltungsspitze, die er ausdrücklich teilt, ist das Rathaus sehr wohl berechtigt, Tagesordnungspunkte zu streichen.

Ennullat : „weder Notwendigkeit noch Grundlage für Einschreiten“

Er verweigere sich auch keiner ordnungsgemäßen Ladung, so Ennullat. Das Gegenteil sei der Fall. Er habe die Vorsitzende der SVV bereits wegen der Absprache der Einberufung der nächsten Sitzung der Stadtverordneten kontaktiert. Die Vorsitzende habe bislang aber nicht geantwortet. Im Rathaus sehe man deshalb weder die Notwendigkeit eines Einschreitens der Kommunalaufsicht noch eine rechtliche Grundlage dafür, so der Bürgermeister.

Dass eine Kreisverwaltung zu einer SVV-Sitzung einlädt, kommt nach Einschätzung des Innenministeriums in Brandenburg eher selten vor. Außergewöhnlich sei der Schritt aber nicht. „Der Gesetzgeber hat nämlich gerade für einen solchen Fall Regelungen vorgesehen“, so ein Sprecher.

Von Oliver Fischer