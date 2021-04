Königs Wusterhausen

Keine zwei Minuten dauerte es, dann war Dagmar Herse geimpft. „Es geht mir gut“, sagt sie, als sie sich danach im Wartezimmer ausruht. Einen schweren Covid-19-Verlauf wolle sie nicht erleben, nun sei sie dankbar über die Spritze. „Ich bin froh, drangekommen zu sein.“

Mittwochmittag in der Königs Wusterhausener Praxis „Die Internistinnen im Zentrum“. Während im unteren Stockwerk der normale Praxisbetrieb weitergeht, wird eine Etage höher gegen das Coronavirus geimpft. Dabei ist alles gut durchorganisiert: In einem Raum wird beraten, in einem geimpft, in einem gewartet. Und das gleich zweimal: Durch zwei parallele Impfstraßen soll das Impftempo endlich an Fahrt gewinnen.

Anfragen aus Brandenburg und Berlin

„Wir sind Feuer und Flamme, dass es vorankommt“, sagt Katja Brand. Die Ärztin sitzt in einem der Praxisräume und bespricht mit Patientinnen und Patienten die Impfung. Was muss heute beachtet werden, welche Fragen sind noch offen? Und: „Jeder kommt rein und wird gefragt, ob er will“, sagt die Internistin. Auch Dagmar Herse konnte sich hier noch beraten lassen, die letzten Fragen zu ihrer Astrazeneca-Impfung klären.

Astrazeneca und Biontech liegen bereit: In der Königs Wusterhausener Praxis "Die Internistinnen im Zentrum" wird gegen das Coronavirus geimpft. Quelle: Johanna Apel

Ein Stockwerk tiefer scrollt sich Katja Klugewitz durch ihre E-Mails. „Schon wieder eine“, sagt sie. Seit Tagen das gleiche Spiel: Seit sich herumgesprochen hat, dass sie in ihrer Praxis gegen das Coronavirus impft, erreichen sie immer wieder Nachrichten. „Das sind teilweise junge Menschen, die sagen, dass sie auch Astrazeneca nehmen würden.“ Die Nachrichten kämen dabei mittlerweile aus ganz Brandenburg und Berlin.

Impfen in Arztpraxen hat begonnen

Seit gut zwei Wochen gehören die „Internistinnen im Zentrum“ zu jenen Praxen, in denen gegen das Coronavirus geimpft wird. 200 Dosen Astrazeneca und 36 Dosen Biontech haben die Ärztinnen in dieser Woche erhalten. Als Pilotpraxis steht ihnen dabei ein Kontingent zu, außerdem erhalten sie Impfdosen von der Apotheke. Erfahrungen mit den Corona-Impfungen haben die Internistinnen bereits, waren selbst im Impfzentrum im Einsatz. Doch das Impfen in den Praxen, hatte Klugewitz vor wenigen Wochen noch der MAZ erklärt, habe mehr Vorteile: „Wir kennen unsere Patienten, sie vertrauen uns und wir können individuell auf sie eingehen.“

Bisher sei das Angebot gut angenommen worden, sagt Klugewitz. Alle Termine seien vergeben worden – kein Impfstoff wurde weggeworfen. „Am Freitag sind wir genau auf 0 gekommen.“ Doch dahinter steckt einiges an Organisationstalent: Wie viele Menschen werden an einem Tag geimpft, wer braucht welchen Impfstoff – und wie viel muss jeweils bestellt werden? Damit alles reibungslos funktioniert, wurde eine Nachrückerliste organisiert.

Probleme bei Biontech-Lieferung

Eine Sache bereitet ihr allerdings große Sorgen: Bei der nächsten Biontech-Lieferung habe es Kürzungen gegeben, sagt sie. Gerade einmal 24 Dosen seien ihr für die kommende Woche zugesagt worden. „Und das für 2500 Patienten“, sagt sie. „Das ist ein Skandal, wie wir hier hängen gelassen werden.“ Schließlich sei es eine erhebliche Mehrbelastung, die Patienten nun umzubestellen. „Wir sind nicht bereit, das nun so weiterzumachen“. Das Projekt, eigentlich ihre Herzensangelegenheit, sieht sie „akut“ gefährdet.

Ärztin Katja Klugewitz (l.) und Gesundheits- und Krankenpflegerin Marlene Hohlfeld kurz vor dem Impfstart in der Königs Wusterhausener Praxis "Die Internistinnen im Zentrum". Quelle: Johanna Apel

Und noch etwas sorgt bei ihr für Unmut: Immer wieder komme es vor, dass ältere Menschen Astrazeneca ablehnen – und lieber auf Biontech warten. „Womit sollen wir denn dann die jungen Diabetikerinnen impfen?“ fragt sie. Astrazeneca sei für Senioren ein geeigneter Impfstoff, das Immunsystem reagiere nicht mehr so „überschießend“ wie bei jüngeren Menschen. Die wiederum hätten in den vergangenen Monaten bereits für die Älteren auf so vieles verzichtet – nun sei es eine Frage der Generationengerechtigkeit, auch sie zu schützen.

Klugewitz: Impfpriorisierung aufheben

Sie stellt auch noch einmal klar: Die Gefahr einer Sinusvenenthrombose sei bei der Astrazeneca-Impfung äußerst gering – und könne in seltenen Fällen sowieso auch nach Biontech-Impfungen auftreten. Höher, erklärt die Ärztin, sei das Risiko einer Sinusvenenthrombose sogar an anderer Stelle: nach einer Covid-19-Erkrankung.

Lieferschwierigkeiten und zu viel Bürokratie: Katja Klugewitz wünscht sich in der Impfstrategie mehr Pragmatismus. Dass einige Bundesländer bereits die Impfpriorisierung für Astrazeneca aufgehoben haben, begrüßt sie – und fordert das auch für Brandenburg. Schließlich gehe es darum, mit dem Impfen zügig voranzukommen. Andere Staaten hätten bereits gezeigt, was dann wieder möglich ist. „Wenn man in Länder wie Israel schaut, macht das doch Hoffnung.“

Von Johanna Apel