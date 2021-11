Königs Wusterhausen: Kinder meißeln Figuren aus Eis

Königs Wusterhausen

Dass Eis meißeln riesigen Spaß macht, konnten die Schüler der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen in dieser Woche selbst erleben. Unter Anleitung von Ingo Matysiak von Party-Eis aus Straußberg konnten sie Eisskulpturen aus einem Eisblock meißeln.

Aktion zu „Aufholen nach Corona“ kam in Königs Wusterhausen gut an

„Von anderen Schulen habe ich schon gehört, dass Eismeißeln eine tolle Sache ist“, sagt Schulleiter Fred Oelschläger. So habe man im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ das Projekt an die Schule geholt. Bevor es ans Werk ging, erklärte Ingo Matysiak, wie die Eisblöcke in der kleinen Eisfabrik entstehen, die mitunter bis zu einem Meter hoch sind. Mit Schutzhandschuhen und Stechmeißeln ausgestattet konnte es losgehen. Zuvor noch der Tipp, man kann Gegenstände machen oder Tiere, Buchstaben seien nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Ganz wichtig sei, den Meißel immer mit beiden Händen anzufassen, dann könne man sich auch nicht verletzten.

„Es ist spannend für mich, mit sehbehinderten und blinden Kindern zu arbeiten. Deshalb nehme ich mir auch die Zeit, bin vier Tage hier an der Schule, so können wir in kleinen Gruppen arbeiten“, sagt Ingo Matysiak. Mit seinem großen Einfühlungsvermögen und seiner Hilfe schaffen es die Drittklässler Jannik und Fabio, die beide blind sind, aus ihren Eisblöcken eine Figur heraus zu meißeln. „Die Kinder hatten ihren Spaß und auch ich hatte große Freude daran, mit ihnen zu arbeiten“, so Ingo Matysiak.

Von Gerlinde Irmscher