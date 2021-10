Königs Wusterhausen: Klappbrücke am Nottekanal wird erneuert

Königs Wusterhausen

Im Frühjahr 2022 sollen die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Klappbrücke über den Nottekanal in Königs Wusterhausen beginnen, wie die Stadt ankündigt. Im Zuge dessen soll der gesamte Holzaufbau der Brücke Am Amtsgarten demontiert und durch einen Aufbau in Stahlbauweise ersetzt werden.

Die voraussichtliche Bauzeit beträgt drei Monate. In diesem Zeitraum werde die Brücke für den Fußgängerverkehr gesperrt.Wenn das Bauwerk erneuert ist, können Boote diesen Bereich der Notte wieder passieren.

Von MAZonline