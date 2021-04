Königs Wusterhausen

Im Norden von Königs Wusterhausen könnte künftig eine Deponie für Mineralstoffabfälle entstehen. Nach Angaben Holger Riesners, dem Vorsteher des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbands (SBAZV), befindet sich der Verband derzeit gemeinsam mit der Heidelberger Sand und Kies Gmbh in der Planungsphase für das Projekt: Demnach sollen auf der Deponie „Liepnitzenberg“ in Niederlehme künftig mineralische Bauschuttgemische, Boden- und Baggeraushub, Stäube und Bitumengemische angenommen werden.

Dabei soll es sich auch um Asbest und Dämmmaterialien mit Künstlichen Mineralfasern (KMF) handeln, wie Riesner auf MAZ-Anfrage mitteilt. Das betreffe allerdings nur einen kleinen Teil der Lieferungen – etwa drei Prozent. Wie der SBAZV-Chef erklärt, handele es sich jedoch sowohl bei Asbest als auch bei KMF um gefährliche Abfälle, weswegen ihre Lagerung „gesetzlich streng geregelt“ sei.

Riesner: Schutz für Umwelt gewährleistet

Beispielsweise würden diese Abfälle nur verpackt angeliefert und zudem mindestens einmal pro Woche mit dem dafür erforderlichen Material so abgedeckt werden, dass sich die gefährlichen Fasern nicht ausbreiten können. „Korrekt verpackt angeliefert und abgedeckt geht von diesem Material keine Gefahr mehr aus“, versichert Riesner.

Der Tagebau hat in Königs Wusterhausen seine Spuren hinterlassen (Archivbild von 2018). Quelle: Heidrun Voigt

Die Errichtung von Deponien erfolge stets nach einem „Multibarrieresystem“. Sollte es nämlich wirklich einmal dazu kommen, dass eine Barriere ausfällt, sei durch weitere Barrieren der Schutz für die Umwelt weiterhin gewährleistet, führt Riesner weiter aus.

Regelmäßige Kontrollen der Deponie

Bezüglich der Deponie „Liepnitzenberg“ im Industriegebiet Niederlehme sei im Rahmen der Genehmigungsplanung bereits eine Prüfung zur Umweltverträglichkeit passiert. Dabei seien Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, aber auch auf das Wasser, das Klima oder den Boden untersucht worden. „Es wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, um Beeinträchtigungen zu vermeiden, zu mindern oder zu kompensieren.“

So wurde nach Angaben Riesners bereits vorab festgelegt, welche Abfälle überhaupt erst auf die Deponie kommen dürfen – und welche Kontrollen regelmäßig durchgeführt und dann auch an die entsprechenden Behörden gemeldet werden müssen.

Landesamt wertet Rückmeldung aus

Beim Brandenburger Landesamt für Umwelt sieht man das ähnlich. Eine Beseitigung von Abfällen komme nur dann in Betracht, wenn die Deponie „alle Anforderungen an den Stand der Technik erfüllt und das Wohl der Allgemeinheit, zu dem neben anderen Schutzgütern auch die Gesundheit der Menschen gehört, nicht beeinträchtigt wird“, erklärt der Pressesprecher Thomas Frey am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

Das Landesumweltamt habe bereits 2019 ein „abfallrechtliches Planfeststellungsverfahren“ eingeleitet, wie es in Behörden-Jargon heißt. Danach habe die Öffentlichkeit die Möglichkeit bekommen, sich daran zu beteiligen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie habe das Amt dabei auf Online-Konsultationen gesetzt, die wiederum Mitte März endeten. „Gegenwärtig werden die eingegangenen Rückmeldungen und Informationen ausgewertet“, so Thomas Frey.

„Terravas“ für die Deponie gegründet

Auch Holger Riesner vom SBAZV bestätigt, dass die Auswertung derzeit noch laufe. Über das Amtsblatt der Stadt Königs Wusterhausen seien die Termine nach außen hin kommuniziert worden; nun sei der letzte Schritt vor dem Bau der Deponie die Planfeststellung durch das Landesumweltamt.

Gemeinsam mit dem Niederlehmer Sand- und Mörtelwerk (SMW) hat der SBAZV 2018 die Terravas Gmbh gegründet, die für die Errichtung der Deponie und später auch für ihren Betrieb zuständig sein soll. Die Deponie, sofern sie nach der Planfeststellung errichtet wird, könnte eine Grundfläche von knapp 23 Hektar haben. Wie Holger Riesner erklärt, habe der Kiestagebau in der Gegend sowieso ein „Loch“ hinterlassen, das nun befüllt werden könne. Der Zweckverband betreibe im gleichen Industriegebiet bereits den Recyclinghof und eine Behandlungsanlage, weswegen die anfallenden mineralischen Abfälle „auf sehr kurzem Weg“ entsorgt werden könnten.

Von Johanna Apel