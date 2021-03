Königs Wusterhausen

Der Haushaltsplan als „gordischer Knoten“: Mehr als einmal fiel am Mittwochabend dieser Vergleich zu einer schwer lösbaren Aufgabe. Denn genau vor dieser stand auch der Königs Wusterhausener Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, als es um die Beschlussfassung für den Haushaltsplan der Stadt ging.

Denn noch hat die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt für das Jahr 2021 nicht beschlossen. Im vergangenen Dezember ging es zunächst um den Haushalt 2020. Der war kurz vor Jahresende schließlich noch beschlossen worden – nachdem Königs Wusterhausen gut ein Jahr lang ohne Haushalt war.

Offene Fragen beim Haushalt 2021

Und auch derzeit gibt es beim Haushalt 2021 noch offene Fragen. Konkret was die Höhe der Investitionen angeht. Königs Wusterhausen investiert derzeit in einige Projekte: Die Grundschule in Zeesen etwa, die Gesamtschule Königs Wusterhausen oder auch in den Neu- und Ausbau der kommunalen Straßen. Jedoch gibt es bereits einen Investitionsstau aus den vergangenen Jahren – auf mehr als 60 Millionen Euro beläuft sich die Summe mittlerweile.

Darum ging es auch am Mittwochabend. Es sei „vollkommen unrealistisch“, den Haushalt so umzusetzen, sagte Ludwig Scheetz (SPD) – und brachte nach knapp zwei Stunden Gesprächen über die Vorgehensweise und einzelne Projekte einen Vorschlag ein: Die Sitzung zu vertagen – um die Höhe der Investitionsmaßnahmen noch einmal zu prüfen. Mit sieben Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde der Antrag angenommen.

Stadtverordnetenversammlung am 22. März

Geht es nach dem Antrag, hat die Verwaltung nun bis zum 22. März Zeit, um die Höhe der Investitionen noch einmal zu prüfen – und dabei mit den Mitgliedern des Ausschusses in Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig geht es darum, die Höhe der Investitionen um 20 Millionen zu reduzieren. Um gleichzeitig auch weiterhin Mittel zu Verfügung zu haben, solle Kämmerer Axel Böhm 30 Prozent des Haushaltsvolumens dabei freigeben.

Auf den 22. März ist auch nächste Stadtverordnetenversammlung von Königs Wusterhausen angesetzt. Allerdings sei noch nicht klar, ob bis dahin auch alles geprüft sei, sagte Scheetz am Donnerstag auf MAZ-Anfrage. Dennoch sei es das Ziel, bis Ende März oder April den Haushalt der Stadt zu beschließen. „Wir brauchen Handlungsfähigkeit“, so Scheetz.

Haushalt beschließen?

Abgelehnt wurde am Mittwochabend hingegen ein von Priska Wollein (UFL) auf Vorschlag Axel Böhms hervorgebrachter Antrag. Der hätte die Formulierung vorgesehen, den Haushalt für das Jahr 2021 zu beschließen – dabei allerdings die Investitionsmaßnahmen, die nicht von Resten aus den vorherigen Haushalten stammen, mit Sperrvermerken zu versehen. Obgleich auch diese Idee diskutiert wurde, fand sie nur drei Ja-Stimmen – und wurde mit sechs Gegenstimmen abgelehnt.

Von Johanna Apel