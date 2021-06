Königs Wusterhausen

Wann immer Patrick Franke dieser Tage auf Wahlkampftour unterwegs ist, wird ihm dieselbe Frage gestellt: „Patrick, meinst Du das wirklich ernst?“ Mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein, Charme und Höflichkeit entgegnet er stets mit derselben Antwort: „Na aber sicher doch! Ich bin angetreten, um zu gewinnen.“

Patrick Franke, Polizist, 38 Jahre alt, gebürtiger Königs Wusterhausener ist Bürgermeisterkandidat der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (kurz: Die PARTEI). „Die anderen drei Kandidaten sind komplett chancenlos gegen mich“, sagt er mit einem breiten Schmunzeln.

Ortsverband wurde 2019 gegründet

Vor rund zwei Jahren hat Patrick Franke zusammen mit Kumpels den Ortsverband der Spaß-und Satirepartei ins Leben gerufen. Eine Schnapsidee war das nicht: „Die Idee, einen eigenen Ortsverband der Partei Die PARTEI zu gründen, kam uns bei einem Bierchen“, wie er erzählt.

Der grundlegende Gedanke von „Die PARTEI“ ist es, den etablierten Parteien den Spiegel vorzuhalten und die Probleme der Politik satirisch anzugehen. Unter dieser Prämisse hat der damalige Chefredakteur des Satireblatts „Titanic“, Martin Sonneborn, die Partei vor 17 Jahren gegründet. Diesen Ansatz findet Patrick Franke gut. „Wir wollen den Finger in die Wunden der Politik legen.“

Von der SPD enttäuscht

Für ihn persönlich hatte der Eintritt in Die PARTEI aber noch ganz andere, „ernste“, Beweggründe. Patrick Franke war über zehn Jahre lang Mitglied in der SPD und engagierte sich kommunalpolitisch. Er kandidierte für den Kreistag, in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) war er Ersatzmitglied, an seinem vorübergehenden Wohnort in Friedersdorf saß er im Ortsbeirat. „Ich bin familiär fest in der Region verwurzelt und wollte immer schon die Umwelt um mich herum mitgestalten“, sagt Patrick Franke, der aus einer Gastronomenfamilie stammt.

Doch genauso, wie er schon immer wusste, dass er nicht selbst Gastronom werden wollte, wollte er nach den Bundestagswahlen 2017 nicht, dass die SPD wieder in eine Koalition mit den Konservativen geht. Doch dann kam das Urteil im Frühjahr 2018: Die Groko kommt – schon wieder. Das war der Tropfen, der bei ihm innerlich das Fass zum Überlaufen brachte. „Ich war schon lange mit der SPD unzufrieden, die Politik war mir insgesamt zu verstaubt.“

Franke sieht sich als Realo

Etwas Neues musste her für den engagierten Vater von zwei Kindern – und das war „Die PARTEI“. „Wenn ich Bürgermeister meiner Heimatstadt Königs Wusterhausen bin, wird der Spaß an der Arbeit groß geschrieben“, verspricht Patrick Franke. In seinem Wahlprogramm stehen tatsächlich viele „spaßige“ Forderungen wie die Einführung eines „Biergelds“, bei dem jedes zehnte Bier von der Stadt bezahlt wird, oder „ein Modellprojekt für den totalitären Umgang mit Cannabis“. Wer zwischen den Zeilen liest, findet aber auch handfeste Forderungen, zu Naturschutz, Lohngerechtigkeit, Digitalisierung.

Patrick Franke zählt sich zu dem Realo-Flügel seiner Partei. Der wurde im Oktober 2020 von Parteichef Sonneborn offiziell ins Leben gerufen. Der Hintergrund: „Die PARTEI“ wird tatsächlich von Menschen gewählt. Seit 2014 sitzt Sonneborn im Europaparlament und auch auf kommunaler Ebene feiert seine satirische Truppe politisch waschechte Erfolge.

Frischer Blick als Steckenpferd im Wahlkampf

Im Herbst 2020 machte der PARTEI-Lokalpolitiker Timo Gätzschmann bundesweit Schlagzeilen, nachdem sein Ortsverband bei den Kommunalwahlen im nordrhein-westfälischen Schermbeck 10,3 Prozent der Stimmen holte und damit drittstärkste Kraft wurde – vor der SPD.

Der Erfolg seines Parteikollegen hat Patrick Franke beflügelt. „Ich denke, dass man kommunalpolitisch nur etwas erreicht, wenn man zusätzlich zum Spaß die Sachen wirklich anpackt“, sagt er. Als Bürgermeister könne man sich schließlich nicht zum Kasper machen. „Als Bürgermeister ist man kein reiner Politiker“, sagt er. „Da bist du automatisch Vertreter der Stadtgemeinschaft“.

Patrick Franke möchte für die Menschen da sein, mit ihnen sprechen und vermitteln. Als Polizist sei die Vermittlung zwischen Konfliktparteien ohnehin sein täglich Brot. Und als passionierter Fußballer, der seit 1995 in Niederlehme kickt, kennt er sich mit Fouls und Fairplay bestens aus. „Die Leute kennen mich und wissen, woran sie sind.“ Seine große Stärken im Vergleich zu seinen Mitbewerbern sieht er aber noch in einem anderen Punkt: „Ich hatte mit dem ganzen Scheiß bisher nichts zu tun!“

Von Jérôme Lombard