Corona-Krise: So wird Menschen mit Suchtproblemen geholfen

Wildau/Königs Wusterhausen

Bei der Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen geht der Verein Tannenhof in Dahme-Spreewald neue Wege. Weil persönliche Treffen in den Gruppen in Corona-Zeiten nicht mehr möglich sind, findet der Austausch nun per Video statt. Diese Konferenzen haben sich bisher bewährt, sagt Michael Leydecker. Er leitet die Beratungsstellen von Tannenhof in Wildau, Luckau und Lübben.

Viele nutzen das Angebot

Ein Großteil der Hilfesuchenden werde damit erreicht. Nur wenige wollen oder können das Angebot nicht nutzen. „Die Videokonferenzen sind nicht gleichwertig mit dem persönlichen Kontakt, aber sie sind ein guter Ersatz“, sagt Leydecker. Alles, was dafür gebraucht werde, sei ein Smartphone oder ein Laptop. Er verweist auch auf das bundesweite Angebot des Vereins Anonyme Alkoholiker, der rund um die Uhr Videoberatungen anbietet.

Beratungsstellen arbeiten weiter

Die Beratungsstellen arbeiten an allen drei Standorten komplett weiter. Bei Bedarf werden Einzelgespräche mit Hilfesuchenden durchgeführt. Sie können auch per E-Mail den Kontakt aufnehmen. Außerdem gibt es telefonische Beratungen und Gespräche. Michael Leydecker ist begeistert, wie gut das angenommen worden. Die Rentenversicherung übernimmt inzwischen die Kosten. Bei einem früheren Anlauf für ein Video-Gruppen war Tannenhof mit dem Antrag noch gescheitert.

Digitaler Schritt nach vorn

Michael Leydecker ist überzeugt, dass diese Form der Verständigung auch künftig eine größere Rolle spielen wird. „Corona wird uns digital einen Schritt nach vorne bringen“, sagt er. Das gelte ebenso für den Austausch der Fachleute untereinander, die ebenfalls die Video- und Telefonkonferenzen nutzen. „Das spart Zeit und Fahrtwege. Das ist ein positiver Nebeneffekt.“

Kaum noch Anfragen bei Rekis

Bei der Kontaktstelle für Selbsthilfe in Dahme-Spreewald, Rekis, in Wildau ist es in diesen Tagen ruhig geworden. Zwar ist Ansprechpartnerin Annette Sindele jetzt montags bis freitags telefonisch im Büro erreichbar, doch Anfragen gibt es kaum. 46 Selbsthilfegruppen sind bei Rekis registriert. Die Treffen mussten wegen Corona eingestellt werden. Ein Austausch findet in den Gruppen vor allem über das Telefon statt. Das sei jetzt besonders wichtig.

Hilfe wird vermittelt

Rekis ist weiterhin für Hilfesuchende da. Annette Sindele kann telefonisch im Gespräch helfen oder den Kontakt zu einer der Gruppen vermitteln. Dass die Nachfrage im Moment so gering ist, führt sie auch darauf zurück, dass Behandlungen von Patienten wegen Corona derzeit zurückgestellt werden. Sie sorgt sich im Moment vor allem um ältere Menschen, die nicht besucht werden dürfen. „Das Kontaktverbot ist nicht förderlich für ihre Gesundheit. Manche Leute haben niemanden und sind einsam.“

Stellwerk 8 ist weiteres Angebot

Ein weiteres Hilfsangebot gibt es im Stellwerk 8 am Bahnhof in Königs Wusterhausen. Die Sozialberatung wurde zum Jahresbeginn eröffnet. Hier erhalten Besucher einen Überblick über die Beratungsangebote in Dahme-Spreewald und werden gezielt vermittelt. Es gibt auch direkte Hilfen. Mitarbeiter Thorsten Kleis bearbeitete gerade einen Fall. Ein Mann, dessen Mutter verstarb, konnte die Wohnungsauflösung nicht bezahlen. Kleis setzte sich mit der Hausverwaltung zusammen und klärte das. Sie übernimmt nun die Räumung der Wohnung.

Mitarbeiter erreichbar

„Wir sind immer da, wenn jemand so große Not hat, dass er alleine nicht mehr klar kommt“, sagt Kleis. Das Büro am Bahnhof ist derzeit nicht geöffnet, die Mitarbeiter sind aber telefonisch erreichbar. Es können auch Termine für Einzelgespräche im Büro vereinbart werden. Der Landkreis Dahme-Spreewald unterstützt das Stellwerk 8 finanziell, das von der Wildauer Firma Dahmeland soziale Dienste betrieben wird.

Kontakt: Tannenhof-Beratungsstelle Wildau: 03375-2466170, E-Mail: suchtberatung-lds@tannenhof.de; Kontaktstelle Rekis: 03375-523738; REKIS@selbsthilfe-dahme-spreewald.de; Stellwerk 8: 0157/80583093; s8@dsdlds.de

Von Frank Pawlowski