Königs Wusterhausen

Polizeibeamte stoppten am Sonntagabend während ihrer Streifenfahrt einen Pkw Suzuki im Weg am Krankenhaus, an dem offenbar die falschen Nummernschilder montiert waren. Einer Datenabfrage im gemeinsamen Deutsch-Polnischen Polizeizentrum zufolge, waren die amtlichen Kennzeichen in Polen für ein anderes Fahrzeug zugelassen.

Das Auto, mit dem die beiden Litauer im Alter von 47 und 61 Jahren unterwegs waren, lag als bereits amtlich abgemeldet in den Dateien ein. Auf der Rücksitzbank wurden zudem zwei Kanister mit Dieselkraftstoff gefunden, die den Verdacht des Kraftstoffdiebstahls nahelegten. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden nunmehr Beschuldigten offenbar kurz zuvor einen Tankbetrug in Wildau verübt hatten und von der Videoüberwachung erfasst worden waren. Damit nicht genug, war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Inzwischen hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen übernommen.

Schönefeld: Nach missglücktem Diebstahl Feuerlöscher entleert

Unbekannte versuchten am Wochenende, einen in der Mizarstraße in Schönefeld abgestellten Lkw zu entwenden. Wohl weil es nicht gelang, das Fahrzeug zu starten, entleerten sie einen Feuerlöscher in der Sattelzugmaschine. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Waldstück bei Groß Köris stand in Flammen

Am Sonntag um 15 Uhr brannte Wald im Bereich Buhrsee nahe Groß Köris. Etwa 200 Quadratmeter des Bodens standen in Flammen. Kurz vor 16 Uhr war der Brand gelöscht, eine Gefahr für Personen und Gebäude bestand nicht. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Schönefeld: Betrunkene Ladendiebe bei Spirituosen-Klau erwischt

Angestellte eines Supermarktes im Melli-Beese-Ring in Schönefeld stellten am Sonntagabend zwei Männer beim Diebstahl von diversen alkoholischen Getränken. Die Ladendiebe im Alter von 38 und 43 Jahren wiesen zudem bereits Atemalkoholwerte von 1,77 und 3,48 Promille aus. Die Männer haben nun Hausverbot und eine Strafanzeige am Hals.

Von MAZonline