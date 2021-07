Königs Wusterhausen

„Die Demokratie lebt von echten Entscheidungsoptionen und der Beteiligung aller“, sagt Birgit Uhlworm mit voller Überzeugung. Dass bei der Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen am 4. Juli lediglich 44,4 Prozent der wahlberechtigten Bürger abgestimmt haben, sei kein gutes Zeichen. „Alle in der Ortspolitik Engagierten müssen sich die Frage stellen, wieso wir die Mehrheit der Königs Wusterhausenerinnen und Wusterhausener nicht für diese Abstimmung mobilisieren konnten.“ In der Stadtverordnetenversammlung will Uhlworm das Thema zur Sprache bringen.

Die 60-jährige Stadtverordnete war bei den Bürgermeisterwahlen für die Unabhängige Frauenliste (UFL) angetreten. Ihr Kernanliegen: Eine frauen-und familienfreundliche Kommunalpolitik gestalten. 5,3 Prozent der Wahlberechtigten hätten die Geschäftsführerin des Brandenburger Landesverbands der Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende (Shia) gerne als neue Bürgermeisterin im Rathaus gesehen – deutlich zu wenig Unterstützer für einen Sieg.

Frau als Rathaus-Chefin ist Erfolg

Mit ihrem Ergebnis landete Uhlworm abgeschlagen auf dem vierten und damit letzten Platz. Enttäuscht ist sie aber dennoch nicht – im Gegenteil sieht sie das Positive an ihrer Kandidatur. „Der Wahlkampf und die breite Berichterstattung haben die Unabhängige Frauenliste und unsere Themen bekannter gemacht.“

In die frisch gebackene Rathauschefin Michaela Wiezorek setzen Uhlworm und ihre Kolleginnen von der UFL Hoffnungen. „Wir setzen auf Frau Wiezorek als Mitstreiterin“, sagt Uhlworm. Es sei schon ein großer Erfolg, dass erstmals seit 48 Jahren wieder eine Frau Bürgermeisterin der Stadt geworden ist. „Frauen sind in der Kommunalpolitik in Deutschland nach wie vor viel zu selten aktiv“, findet Uhlworm, die sich schon seit Jahren für ein familienpolitisches Konzept für Königs Wusterhausen einsetzt.

Birgit Uhlworm ist Stadtverordnete in Königs Wusterhausen. Quelle: Frank Pawlowski

Weibliche Stadtoberhäupter sind große Ausnahme

Tatsächlich zeigt eine repräsentative Umfrage aus dem Herbst vergangenen Jahres, dass lediglich neun Prozent aller Städte und Gemeinden in der Bundesrepublik von einer Frau geführt werden. Damit ist der Anteil im Jahresvergleich sogar noch gesunken – 2015 waren immerhin elf Prozent der Stadt- und Gemeindeoberhäupter weiblich.

Einen Grund für die deutliche Unterrepräsentation sieht Uhlworm in den schwierigen Bedingungen für Frauen. „Weibliche Kommunalpolitikerin werden immer wieder mit Vorbehalten aufgrund ihres Geschlechts konfrontiert“, sagt sie. Zudem sei es für Frauen insgesamt schon nicht einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen – woher dann noch die Zeit für politisches Engagement in der Gemeinde nehmen?

Königs Wusterhausen soll Modellstadt für gerechten Haushalt werden

„Die Corona-Pandemie hat verstärkt dazu beigetragen, dass alte Rollenbilder von Mann und Frau wieder Konjunktur haben“, kritisiert Uhlworm. Den Kampf gegen Stereotype und für volle Gleichberechtigung will sie in den kommenden Monaten im- und außerhalb der SVV weiterführen. Ganz oben auf ihrer Agenda steht dabei die Gender-Budgeting-Initiative , die Uhlworm bereits im Wahlkampf angekündigt hatte.

Im Kern geht es dabei um die Umsetzung von Gleichstellung von Mann und Frau im kommunalen Haushalt. „Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern ein Gleichgewicht herzustellen“, sagt Uhlworm. In Brandenburg gibt es solch ein egalitäres Haushaltsmodell bisher noch nicht. Die Landesregierung sucht derzeit eine Modell-Kommune, die es ausprobiert. Die Stadtverordnete kann sich Königs Wusterhausen dafür sehr gut vorstellen und will sich dafür einsetzen, dass die Stadt sich bewirbt. „Wenn die Stadt eine Modellkommune wird, können wir sicher auch mehr junge Frauen für die Kommunalpolitik begeistern“, ist sich Uhlworm sicher.

Von Jérôme Lombard