Dirk Marx ist Cheforganisator der Veranstaltung „Rummblubbern“, einem Treffen amerikanischer Autos und Motorräder. In diesem Jahr ist er mit einem Oldtimer-Corso aber in ein Licht gerückt worden, das ihm selbst nicht ganz passt.

Herr Marx, Sie haben vor einer Woche eine Oldtimer-Ausfahrt veranstaltet. Hinterher hieß es in mehreren Medien fälschlicherweise, die 200 Fahrzeuge hätten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Sogar die Bild-Zeitung berichtete darüber. Wie kam es dazu?

Dirk Marx: Das war eine kuriose Geschichte. Da muss ich aber etwas vorher ansetzen.

Nur zu.

Wir hatten eigentlich für Ende April ein normales Rummblubbern geplant, mit Gästen, Essensständen – das übliche Programm. Wegen Corona haben wir die Veranstaltung aber schweren Herzens abgesagt, und ich hatte mich eigentlich damit abgefunden, dass nichts stattfindet. Dann ist mir allerdings bei meinem eigenen Auto, einem Cadillac, eine Feder gebrochen. Weil es in der Gegend niemanden gibt, der solche Teile nachbaut, musste ich nach Staßfurt in Sachsen-Anhalt fahren. Dort bin ich ins örtliche Radiomuseum gegangen, habe einen Gruß vom Funkerberg überbracht und mich mit den Mitarbeitern unterhalten. Ich bin zwei Stunden geblieben und fand das Erlebnis sehr erfrischend. Auf der Rückfahrt wurde mit bewusst, wie wichtig kulturelle Begegnung ist. Deshalb dachte ich, dass ich mich nicht geschlagen geben und etwas Positives auf die Beine stellen will.

Einen Anti-Corona-Korso?

Natürlich nicht. Das Gegenteil war der Plan. Ich wollte ein positives Zeichen setzen, möglichst viele bunte Autos auf die Straße bekommen und für etwas demonstrieren, nicht gegen. Deshalb habe ich eine Versammlung mit dem Motto „Rummblubbern für Zuversicht und Toleranz“ angemeldet. Ich dachte, wenn die Leute nicht zum Rummblubbern kommen können, muss das Rummblubbern eben zu den Leuten kommen. Das hat auch wunderbar geklappt. 224 Fahrzeuge waren da, wir sind durch den Norden des Landkreises gefahren und haben ein positives Zeichen gesetzt. Das Problem war nur, dass die Nachrichtenagentur DPA an diesem Wochenende ein Stück über Anti-Corona-Demos in Brandenburg gemacht hat. Sie haben dafür bei der Polizei abgefragt, wie viele Autokorsos es gab, und die Polizei in Cottbus hat ihnen alle drei angemeldeten genannt: Einen in Cottbus, einen in Senftenberg und unseren. Unser war der Größte, deshalb ging die Nachricht von den 200 Oldtimern, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, dann durch die Medien.

Dirk Marx. Quelle: Frank Pawlowski

Wie haben Sie davon erfahren?

Abends tauchten immer mehr Screenshots auf. Leute riefen mich an, schickten mir Nachrichten, es ging ein Aufschrei durch die Oldtimer-Community. Ich habe dann rumtelefoniert und die Sache aus der Welt geräumt. Letztlich fand ich das eher amüsant. In Zeiten, in denen sich alle öffentlichen Veranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen richten, haben wir das Gegenteil gemacht. Darauf war noch nicht mal die DPA vorbereitet. Unterm Strich hat uns das auch mehr Öffentlichkeit gebracht.

Hatten Sie für den Autokorso auch Auflagen zu erfüllen?

Ja, das geht ja kaum anders. Die Fahrzeuge mussten sich erst einmal sammeln, dabei muss natürlich auch auf Hygienevorschriften geachtet werden. Ich bin da mit einem Megafon über den Platz gerannt und habe alle dirigiert. Die Leute waren unglaublich diszipliniert. Die Ausfahrt selbst wurde von der Polizei begleitet.

Sie wollten auch noch Geld für Projekte sammeln. Waren Sie erfolgreich?

Definitiv. Wir verkaufen schon seit Ende vorigen Jahres selbstproduzierte Kalender. Damit hatten wir schon 2500 Euro eingenommen, jetzt wollten wir die 3000 Euro vollmachen, damit wir für die Kinderfeuerwehr in Mittenwalde, das Hausbootprojekt des JFZ Zernsdorf und den Kinder- und Turn- und Spielraum in Bestenseer Mehrgenerationenhaus jeweils 1000 Euro spenden können. Das hat geklappt. Das Geld übergeben wir in den nächsten Tagen.

Werden noch weitere Autokorsos dieser Art folgen?

Ich denke schon. Den nächsten plane ich für Pfingstsonntag – mit einigen Verbesserungen allerdings. Das war schließlich auch für mich mein erster Autokorso dieser Art.

Von Oliver Fischer