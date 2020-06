Königs Wusterhausen/ Schönefeld

Am Dienstag in den Morgenstunden wurden innerhalb weniger Minuten gleich zwei Pkw-Diebstähle gemeldet. Unbekannte entwendeten einen schwarzen Audi A4, der in der Spreewaldallee in Königs Wusterhausen abgestellt war. Ebenso wurde ein grauer Mazda 3 in Schönefeld gestohlen. Während des Diebstahls befand sich das Fahrzeug in der Hans-Grade-Allee. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Audi und dem Mazda ein, bislang konnten die gestohlenen Autos aber noch nicht wieder aufgefunden werden.

Von MAZonline