Königs Wusterhausen

Am 8. Oktober 2019 jährt sich der Tag des ersten katholischen Gottesdienstes in der Stadt zum 120. Mal. Ein guter Grund, auf die Anfänge katholischen Lebens in und um Königs Wusterhausen zurück zu blicken.

Königs Wusterhausen war im Jahrzehnt vor der Jahrhundertwende nicht viel mehr als ein größeres Dorf un...