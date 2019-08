Königs Wusterhausen

Seit 2011 dürfen junge Brandenburger ab 16 Jahren an Wahlen zu Kommunal- und Landesparlamenten teilnehmen. Sie können Gemeindevertreter, Bürgermeister und Landräte wählen. 1339 Erstwähler haben in Königs Wusterhausen in diesem Jahr die Möglichkeit, mit ihrer Stimme über die Zukunft des Landes mit zu entscheide...