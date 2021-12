Ab kommender Woche sollen die 3G-Regeln in den Bussen des Landkreises durch die Landespolizei in Schwerpunktkontrollen überprüft werden. Wer ohne Nachweis erwischt wird, erwartet ein hohes Bußgeld. Auch in den Zügen der Deutschen Bahn wird seit dem achten Dezember verstärkt kontrolliert.