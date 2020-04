Kamin mit Delfter Kacheln

Königs Wusterhausen

Über 100 Jahren gab es um das berühmte Tabakshäuschen des Soldatenkönigs in Königs Wusterhausen nur Gerüchte und Vermutungen. Es gab keine Unterlagen. Erika Preiße, Kunsthistorikerin und frühere Kastellanin des Schlosses in Königs Wusterhausen, hat jetzt eine Akte über das Tabakshäuschen gefunden. Es ist eine Akte der Forstverwaltung in Königs Wusterhausen, die in den Jahren von 1879 bis 1919 geführt wurde. Es liegen 74 Seiten vor, die von der „Initiative Tabakshäuschen“ ausgewertet wurden.

Neue Erkenntnisse

Die erste Überraschung bei der Sichtung war: Das Tabakshäuschen, das auf den alten Ansichtskarten zu sehen ist, ist lediglich ein Nachbau. 1879 wurde das historische Gebäude, das damals noch stand, auf seinen baulichen Zustand untersucht. Das Ergebnis war: das historische Gebäude war nicht mehr zu retten. Am 17. Dezember 1879 gab Kaiser Wilhelm I. den Befehl, das alte Gebäude abzureißen und es originalgetreu und an gleicher Stelle wieder aufzubauen. Im November 1880 war das neue Tabakshäuschen fertig. Gebaut hatte es der Zimmermann Neumann aus Königs Wusterhausen. Die Kosten betrugen 1762,50 Mark.

Abmaße und zahlreiche Details zeigt diese Kamin-Skizze. Quelle: Judeich

Das Gerücht, das Häuschen sei durch den Bau des Nottekanals versetzt worden, ist falsch. In der Akte wird erwähnt, dass der Königsberg, auf dem es stand, durch den Bau des Kanals 1/8 seiner Fläche verlor.

Lageplan und detaillierte Skizzen

Eine weitere Überraschung in der Akte waren die vielen Bauzeichnungen mit genauen Maßangaben und einer Situationsskizze des Tabakshäuschens. Besonders erfreulich waren die Zeichnungen des barocken Kamins mit den Delfter Kacheln, von dem es bisher keine Abbildung gab.

Unbekannte randalieren

Auch das Ende des Tabakshäuschens ist in der Akte festgehalten. Am 17. März 1918 kam es zu einem folgenschweren Vorfall. Das Gebäude wurde von Unbekannten demoliert. Ein Teil der Fachwerkwand wurde eingedrückt, fast alle Fensterscheiben wurden eingeschlagen. Der Kamin mit den Delfter Kacheln aus dem 18. Jahrhundert wurde ebenfalls zerstört. Die Kacheln wurden herausgeschlagen und zertrümmert. Nur ein ganz kleiner Teil der Kacheln waren erhalten geblieben. Es war ein Totalschaden.

Nach dem Ende des Kaiserreichs wurde das Häuschen im Juni 1919 zum Abbruch freigegeben. Am 4. August 1919 wird es an Richard Loppach, einem Zigarrenhersteller aus Königs Wusterhausen, für 555 Mark verkauft. Am 1. Oktober 1919 ist das Tabakshäuschen verschwunden.

So schlicht hat das Tabakshäuschen einst ausgesehen. Dieses Foto zeigt vermutlich den ersten Nachbau des Gebäudes. Quelle: Judeich

Im Juli 1919 war das Tabakshäuschen niedergerissen und das Holz meistbietend verkauft. Es war marode und baufällig geworden. Mitten im sumpfigen Gebiet der Notte hatte der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. (1688–1740) einst einen Berg aufschütten und ein einfaches Holzhäuschen errichten lassen – mit den bescheidenen Maßen von 3,5 mal 4 Metern.

Es war dazumal Rückzugsort des Soldatenkönigs, um Entscheidungen sorgsam abzuwägen. Nur seine engsten Freunde wie der alte Dessauer durften überhaupt diesen Ort betreten. Es wird vermutet, dass 1726 der Geheimvertrag zwischen Preußen und Österreich hier ausgehandelt wurde.

Erinnerungstafel in Planung

Neben der Entdeckung der Akte durch die Kunsthistorikerin Erika Preiße gibt es auch von der „Initiative“ eine weitere gute Nachricht: Wenn der Haushalt von Königs Wusterhausen verabschiedet ist, soll auf dem Gelände der Finanzhochschule eine Erinnerungstafel für das Tabakshäuschen angebracht werden.

