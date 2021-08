A 10-Center Wildau: Polizei sucht Zeugen zum Überfall

Wildau

Am Freitagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann in Wildau ausgeraubt wurde. Der 39-Jährige wurde auf dem Parkplatz des A 10-Centers von einer dreiköpfigen Gruppe angesprochen und aufgehalten. Zwei Männer aus der Gruppe hielten ihn fest, wobei ihn einer schlug. Eine Frau aus der Gruppe entnahm aus der Gürteltasche des 39-Jährigen sein Handy und das Portemonnaie.

Der Überfallene konnte sich aus der Situation befreien und fliehen. Die Polizei fahndete nach den Tätern, die Suche blieb aber erfolglos. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen zum Überfall in Wildau können sich online und telefonisch melden

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wendet sich die Polizei jetzt an mögliche Zeugen mit der Bitte, Hinweise weiter zu geben. Der Raub war in der Nähe des Südausganges des Centers verübt worden und die Täter flüchteten anschließend mit einem silberfarbenen Pkw, der wahrscheinlich ein Toyota war, in Richtung Sprint-Tankstelle.

Wer den Überfall beobachten konnte oder Hinweise zum Vorfall beziehungsweise zu den drei Tätern geben kann, aber auch Informationen zum Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges, soll sich bei der Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Rufnummer 03375/ 27 00 oder jede andere Polizeidienststelle melden. Zudem kann man auch das Bürgerportal der Brandenburger Polizei im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben nutzen.

Von MAZonline