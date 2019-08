Berlin

Die Auffahrt Adlershof in Richtung Berlin Zentrum und die Abfahrt in Richtung Schönefelder Kreuz an der A 113 werden ab Freitag, 5 Uhr, gesperrt. Das teilt die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf ihrer Homepage mit. Die Anschlussstelle ist die letzte auf der A 113, an der der Betonkrebs saniert werden muss. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 21. August dauern. In den vergangenen Monaten waren bereits die Auf- und Abfahrten Späthstraße, Johannisthaler Chaussee und Stubenrauchstraße saniert worden.

Von MAZonline