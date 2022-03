A 13 nahe Bestensee: Tod hinterm Steuer

Bestensee

Ein Opel-Fahrer ist am frühen Mittwochmorgen auf der A 13 zwischen Bestensee und Groß Köris von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und den Wildschutzzaun durchbrochen. Rettungskräfte fanden eine leblose Person (39) hinterm Steuer.

Nach Reanimationsversuchen ergab sich, dass der Mann während der Fahrt durch ein akutes medizinisches Problem verstorben war. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Autobahn war bis gegen 5.30 Uhr zeitweilig gesperrt.

Autofahrende berauscht unterwegs in Wildau und Zeesen

Beamte stoppten am Dienstagabend die Fahrerin (41) eines Fiat-Wohnmobils in der Friedensstraße in Zeesen. Der Drogenvortest zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Sie hatte zudem Drogen bei sich. Etwa zeitgleich wurde ein VW-Fahrer (27) in der Chausseestraße in Wildau kontrolliert. Er hatte Kokain und Amphetamine genommen.

Pkw dreht sich nach Aufprall quer über die Autobahn 113

Nach einem Fehler beim Spurwechsel hat ein DAF-Sattelzug am Dienstagabend einen Hyundai auf der A 113 gerammt, der Pkw drehte sich über mehrere Fahrspuren. Dessen Fahrerin (56) erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mehr als 5.000 Euro.

Niederlehme: Crash, weil die Vorfahrt missachtet wurde

Die Missachtung der Vorfahrt war Dienstagmittag der Grund für einen Unfall in Niederlehme: Bei der Kollision eines Hyundai mit einem Dacia in der Karl-Marx-Straße wurde niemand verletzt. Der Schaden: etwa 4.500 Euro.

Von MAZonline