Königs Wusterhausen

Den Autofahrern in Königs Wusterhausen steht wohl ein schwieriger Herbst bevor. Denn der Landesbetrieb Straßenwesen plant eine umfangreiche Sanierung des Segelfliegerdamms und der L30 – direkt an der A10-Anschlussstelle Niederlehme. Das bedeutet, dass die Autobahnauffahrt Niederlehme für einen längeren Zeitraum nicht oder nur einseitig benutzt werden kann. Betroffen sein wird vor allem die Abfahrt aus Richtung Magdeburg. Aber auch die andere Seite werde zeitweise nicht nutzbar sein, heißt es aus dem Landesbetrieb. Das und die dazugehörigen Baustellenampeln dürfte zu Staus und erheblichem Umleitungsverkehr in dieser Region führen.

Eigentlich hatte der Landesbetrieb sogar schon Mitte August mit den Arbeiten beginnen wollen. Die Baustelle schließt sich aber an die neue Niederlehmer Ortsumfahrung an, die an der Autobahnanschlussstelle endet. Und dort ist man nicht wie geplant fertig geworden, weshalb sich auch der Baubeginn des nächsten Abschnitts etwas verzögert, heißt es aus dem Landesbetrieb.

Ortsumfahrung Niederlehme frühestens am 31. August fertig

Stand jetzt soll die Ortsumfahrung Niederlehme am 31. August freigegeben werden. Direkt im Anschluss soll es dann Am Segelfliegerdamm und dem Zubringer losgehen. Auch da seien aber noch Verzögerungen möglich, sagt Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes.

Drei Monate hat der Landesbetrieb für diese Arbeiten vorgesehen. Die Sperrungen in diesem Areal werden sich also bis in den Dezember ziehen und verschiedene Phasen durchlaufen.

Auf- und Abfahrt über mehrere Woche gesperrt

Zuerst soll der Segelfliegerdamm samt Anschlussstelle auf Höhe der Aral-Tankstelle erneuert werden. Auf- und Abfahrt werden deshalb dort im September für zwei Wochen gesperrt. Lkw, die aus Richtung Westen kommen und ins Gewerbegebiet oder in den Hafen wollen, müssen Umleitungen über die Autobahn fahren. Dieser Abschnitt soll bis Mitte/Ende Oktober unter halbseitiger Sperrung fertiggestellt werden. Autofahrer müssen in dieser Zeit auch mit längeren Wartezeiten an der Bedarfsampel rechnen. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet soll aber möglich bleiben.

Erste Bewährungsprobe für neue Niederlehmer Ortsumfahrung

Im Oktober/November könnte es dann noch ungemütlicher werden. Die Autobahnauf- und abfahrt werden dann erneut für etwa zwei Wochen gesperrt. Lkw werden dann über die Ausfahrt Wildau umgeleitet. In diesem Zusammenhang wird dann auch der Zubringer ab dem Kreisverkehr „Am Möllenberg“ für zwei Wochen voll gesperrt. Die Umleitung führt dann über die neue Ortsumfahrung Niederlehme.

Der letzte Bauabschnitt, voraussichtlich Ende November, findet dann wieder unter halbseitiger Sperrung statt. Ob die Baustelle tatsächlich bis Ende des Jahres fertiggestellt und die Anschlussstelle wieder normal genutzt werden kann, dürfte auch von der Witterung abhängen.

Von Oliver Fischer