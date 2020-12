Dahme-Spreewald

Sabine Rößler, Leiterin der Thalia-Buchhandlung im A10-Center, bringt die Gefühlslage der Einzelhändler in diesen Tagen auf den Punkt. „Der Lockdown ist eine Katastrophe“, sagt sie – und deutet in den Einkaufsbereich. Knapp 70 Kunden befinden sich am Montagvormittag im Laden. Sie starren auf Bücherregale, blättern sich durch Kalender, nehmen bedruckte Tassen in die Hand. Die meisten stehen an der Kasse, etwas dichter gedrängt als sie eigentlich sollten. „Das ist normal im Weihnachtsgeschäft“, sagt Sabine Rößler. Ab Mittwoch fällt dieses Weihnachtsgeschäft nun aber coronabedingt aus.

Katastrophe ist das Wort, das sie alle verwenden. Die Verkäuferin im Klamottenladen. Die Verkäuferin in der Parfümerie. Der Mann im Glühweinstand direkt vor dem Center, der ab Mittwoch keinen Glühwein mehr verkaufen darf. Das ganze Jahr sei schon schwierig gewesen, und jetzt noch das.

Anzeige

Center-Manager: „Die wichtigste Zeit für den Einzelhandel“

Es ist eine schwierige Zeit für alle Beteiligten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte am Montag die Menschen dazu aufgerufen, auf Großeinkäufe in diesem Jahr zu verzichten. „Alle Hoffnungen lagen auf dem Weihnachtsgeschäft. Händlergruppen wie Uhren, Schmuck, Elektronikartikel, Spielwaren aber auch Bekleidung erwirtschaften 30 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes“, sagt Marcus Tolle, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus.“

Hinter den Ladentresen hofft man deshalb trotzdem auf jeden Kunden, der bis Dienstag noch ein paar Euro mehr in die Kasse legt. Wobei aber auch die Vorschriften nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Momentan halte es sich noch die Wage, sagt A10-Centermanager Michael Borutta. „Wir haben einen guten Zulauf, können ihn aber noch kontrollieren.“

Schlangen vor Parfümerien und Schmuckgeschäften

Am Sonnabend wurde es zwischenzeitlich allerdings etwas schwierig. Gegen 12 Uhr mussten Türen geschlossen werden, es waren zu viele Menschen im Center. Am Montagfrüh war die Menschenmenge vertretbar. Es bildeten sich zwar Schlagen vor den einschlägigen Geschäften: den Parfümerien, den Schmuckgeschäften und den Läden, in denen man kleine Mitbringsel kaufen kann. In anderen waren noch Kapazitäten da.

„Wir glauben schon, dass es am letzten Tag noch voller wird“, hieß es an der Einpackstation in der Mitte des Centers, und auch Michael Borutta geht davon aus. „Es wäre deshalb schön, wenn die Kunden eher am Nachmittag kommen würden. Da ist es in er Regel leerer“, sagt er. Wer am Montagvormittag da war, der musste deutlich mehr Zeit einplanen als üblich. Nicht nur wegen des Anstehens, sondern auch wegen des Staus auf dem Parkplatz.

In der Innenstadt alles im normalen Rahmen

Der Einzelhandel in der Königs Wusterhausener Innenstadt hingegen bekam am Montag davon wenig mit. Alles bewege sich im normalen Rahmen, hieß es in den Geschäften. Und die Kunden? Die schienen ganz entspannt. Die meisten gaben an, bereits alle Geschenke zu haben. „Eins hatte ich vergessen, deshalb musste ich heute noch mal los“, sagt Herbert Marquardt, der im A10-Center vor der Parfümerie Douglas auf den Einlass wartete. Andere brauchten nur noch Kleinigkeiten für Kinder oder Großeltern. Und der Lockdown? „Was soll man machen, geht ja nicht anders.“

Auf der Suche nach den letzten Geschenken: Eriker Gröber in der Königs Wusterhausener Buchhandlung Radwer. Quelle: Gerlinde Irmscher

Erika Gröger aus Königs Wusterhausen stöberte am Montagvormittag in der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen in den Regalen auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Aber ohne Druck. Auch sie hat die meisten Geschenke inzwischen gekauft. „Ich bleibe ganz ruhig und nehme die Situation gelassen hin. Wichtig ist doch, dass wir uns und die anderen schützen“, sagt sie. Und auch für Gabi Wein war es nicht in erster Linie der Lockdown, der sie am Montag noch mal ins Königs Wusterhausener Kaufhaus trieb. „Bei uns gibt es nur kleine Geschenke, die haben wir schon. Heute hole ich nur ein paar Kleinigkeiten, die einfach nötig sind.“

Buchhändler wissen nicht, ob sie ab Mittwoch öffnen dürfen

Trotz der Einschnitte habe man in Gesprächen mit Unternehmen eine hohe Akzeptanz für die Maßnahmen gespürt, sagt IHK-Chef Marcus Tolle. Wichtig sei nun eine schnelle und unbürokratische Unterstützung der betroffenen Betriebe.

Unsicherheit ist derzeit vor allem bei Händlern zu spüren, die noch nicht wissen, ob sie auch nach Dienstag noch öffnen dürfen. Das betrifft unter anderem die Buchhändler. „Stand heute müssen wir schließen. In Berlin bleiben wir offen. Das erzeugt Unmut. Entweder wir sind systemrelevant, oder wir sind es nicht“, sagt Thalia-Chefin Sabine Rößler.

Michael Borutta weiß auch noch nicht, welche Geschäfte ab Mittwoch im Center noch offen sein werden. Im ersten Lockdown waren immerhin um die 20 Läden als systemrelevant eingestuft, darunter Lebensmittelhändler, Apotheken, Drogerien oder Optiker. „Wie das jetzt aussieht, ist noch nicht klar“, sagt er. Man werde erst einmal die Verordnung des Landes abwarten. „Dann werden wir auch auf der Internetseite des Centers veröffentlichen, wer geöffnet hat.“

Von Oliver Fischer und Gerlinde Irmscher