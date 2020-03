Achenbach-Krankenhaus bereitet sich auf den Ernstfall vor

Königs Wusterhausen

In Brandenburg gibt es inzwischen 26 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen, in Berlin sind es derzeit 118 Infizierte. Zuletzt wurde der Erreger Sars-CoV-2 bei einem Paar aus Märkisch-Oderland nachgewiesen. Im Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen sieht man sich auf Corona-Infektionen gut vorbereitet.

„Unsere Mitarbeiter sind im Umgang mit Infektionskrankheiten bestens geschult“, sagt die Sprecherin des Achenbach-Krankenhauses, Ragnhild Münch. Der Umgang mit Corona-Erkrankungen verlaufe analog zu dem bei Grippeinfektionen. „Dabei halten wir uns strikt an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI).“ Aufgrund der Erfahrungen mit früheren Infektionswellen – etwa durch das Sars- oder das Mers-Virus – weiß das Klinikpersonal wie mit ansteckenden Patienten umzugehen sei.

Patienten können isoliert werden

„In der Infektiologie und den Hygieneabteilungen der Kliniken halten wir uns ständig auf dem Laufenden über die täglichen Entwicklungen und berücksichtigen die aktuellen Risikobewertungen der Weltgesundheitsorganisation und dem RKI“, sagt Münch.

Lesen Sie auch: Corona, SARS, Ebola: Künstliche Intelligenz soll vor Epidemien warnen

Im Falle einer bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gebe es die Möglichkeit, die Patienten stationär aufzunehmen und isoliert unterzubringen. Wie in Krankenhäusern üblich, verfügt auch das Achenbach über Notfallpläne zur Vorbereitung auf eine größere Anzahl von Erkrankten.

Keine Engpässe bei Schutzkleidung

Die Regelungen gelten sowohl für die zentrale Notaufnahme als auch für den stationären Bereich. „Unsere Notfallpläne orientieren sich unter anderem an den Empfehlungen und Vorgaben des RKI“, erklärt die Sprecherin, „wir stehen zudem in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, den zuständigen Behörden sowie den Experten der Sana Kliniken“.

Lesen Sie auch: Logistik-Professor: „Es gibt keinen Lebensmittelengpass durch das Coronavirus“

Zudem verfüge das Krankenhaus über einen großen Vorrat an Mundschutzmasken, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Engpässe bei den Schutzmaterialien hält die Sprecherin für unwahrscheinlich: „Zum einen haben wir eine ausgewogene Lagerstrategie entwickelt, und zum anderen profitieren wir als Teil des Sana Klinikverbundes über ein zentrales Lieferausfallmanagement.“

Aktuelle Hinweise zum Thema Coronavirus veröffentlicht das Klinikum auf seiner Website.

Von Feliks Todtmann