Wernsdorf

Gute Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner von Wernsdorf: So wie es aussieht, bleibt die Hausarztpraxis im Dorfgemeinschaftshaus auch in Zukunft ansässig. Einer Beschlussvorlage zur Sicherung der ärztlichen Versorgung im Ortsteil Wernsdorf stimmte am Dienstag der Sozialausschuss der Stadt Königs Wusterhausen zu.

Nun muss noch der Hauptausschuss grünes Licht geben, damit die Stadt dem Mediziner in Wernsdorf künftig einen zusätzlichen Behandlungsraum vermieten und diesen baulich herrichten kann. Der dort niedergelassene Arzt hatte dringend um eine Erweiterung gebeten. Seine Praxis war aufgrund des hohen Patientenaufkommens über die Jahre zu klein geworden.

Sicherung der ärztlichen Versorgung in Wernsdorf auf der Kippe

Nachdem bereits zwei Anträge zur Anmietung eines zusätzlichen Raums im Bürgerhaus abgelehnt worden waren, hatte der Hausarzt kürzlich damit gedroht, sich ganz aus Wernsdorf zurückzuziehen, sollte es keine Lösung geben. Mit dem Beschluss soll dies verhindert werden.

„Die Sicherung der ärztlichen Versorgung ist in allen Ortsteilen ein Thema“, sagte Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) am Dienstag im Sozialausschuss. Im Fall Wernsdorf sei es aber eine Herzensangelegenheit für die Bürgermeisterin gewesen.

Wernsdorf: Christoph Pils ist der einzige Arzt im Ort

Denn der in der Dorfstraße 10 niedergelassene Allgemeinmediziner Dr. Christoph Pils ist der einzige Arzt im Ort. Seine Praxis befindet sich im linken Flügel der ehemaligen Schule in Wernsdorf, dem heutigen Bürgerhaus. Nach dem Hilferuf des Hausarztes und einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Arztpraxis hatte Wiezorek die Sicherung der ärztlichen Versorgung in Wernsdorf zur Chefsache erklärt. „Ich war persönlich im Ortsbeirat und habe dem Arzt jegliche Unterstützung zugesichert“, sagte sie.

Bereits 2013 und 2019 hatte sich der Mediziner darum bemüht, seine Praxis in Wernsdorf zu vergrößern. Beide Anträge wurden jedoch abgelehnt, weil der in Frage kommende Raum im Dorfgemeinschaftshaus stets anderweitig benötigt wurde.

Es gibt einen Nachfolger für die Arztpraxis in Wernsdorf

In der Zwischenzeit hat sich der Allgemeinarzt eine neue Praxis in Woltersdorf (Oder-Spree) aufgebaut. Die Praxis in Wernsdorf betreibt Christoph Pils seither nur noch als Zweitpraxis. Künftig will Pils sich ganz aus Königs Wusterhausen zurückziehen. Es gibt aber einen Nachfolger: Der Internist René Thiemer wird die Wernsdorfer Praxis übernehmen – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er die Arztpraxis noch in diesem Jahr um einen weiteren Behandlungsraum vergrößern kann. Thiemer kündigte außerdem an, dass er mittelfristig noch weitere Flächen in der unteren Etage des Bürgerhauses für den Praxisbetrieb benötigen wird.

Jugendfeuerwehr kommt beim SV Frankonia Wernsdorf unter

Das Problem an der Sache ist: Den Raum, den die Stadt nun zur Verfügung stellen möchte, hat bisher die Jugendfeuerwehr genutzt. Eine Lösung wurde zwar gefunden. Der Feuerwehrnachwuchs soll künftig im Vereinsgebäude des Fußballvereins Frankonia unterkommen. Der Wernsdorfer Ortsvorsteher Volker Born bleibt aber skeptisch. „Klar, es ist wichtig, dass der Arzt bleibt“, stellte er klar. Gleichzeitig sorgt sich Born um die künftige Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses, in dem auch er sein Büro hat. „Es wurmt mich, dass das Bürgerhaus nicht mehr für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht und die Jugendfeuerwehr zugunsten des Arztes weichen musste“, sagte Born.

Der Fachärztemangel auf dem Land ist nichts Neues. Bislang galt vor allem der südliche Dahme-Spreewald als drohend unterversorgt. Nahezu die Hälfte aller Hausärzte dort ist Berichten der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) zufolge über 60 Jahre alt.

