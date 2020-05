Facebook-Eintrag sorgt erneut für Kontroverse unter Politikern

Königs Wusterhausen

Nach dem jüngsten Königs Wusterhausener Stadtrat sorgt ein Facebook-Eintrag erneut für eine Kontroverse unter Kommunalpolitikern. Verfasst hat ihn Remo Ortmann, seines Zeichens Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bestensee. Der Königs Wusterhausener AfD-Fraktionschef Jan Schenk schaltete die Polizei ein.

„Jedem ne Standpauke halten“

Beim Stadtrat am 2. Mai in der Paul-Dinter-Halle verließen die AfD, zwei weitere Fraktionen sowie Bürgermeister Swen Enullat (FWKW) und die Rathaus-Mitarbeiter vorzeitig nach zwei Stunden wegen Corona die Sitzung. Die SVV-Mehrheit tagte alleine weiter. Das wurde auf Facebook vielfach kommentiert. Auch Bestensees SPD-Chef Remo Ortmann beteiligte sich. Er schrieb unter anderem: „Dass sich die Bürger von KW das gefallen lassen. Die SVV-Abgeordneten zu Hause besuchen und jedem ne Standpauke halten. Dann grinst auch ein Herr Jan Schenk nicht mehr.“

Der Bestenseer SPD-Chef Remo Ortmann. Quelle: Privat

Dem angesprochenen AfD-Fraktionschef Jan Schenk geht das zu weit. Er fühlt sich bedroht. „Das ist ein öffentlicher Aufruf zu einer Straftat“, sagte er der MAZ. „Wenn mir oder anderen etwas passiert, trägt der Verfasser eine Mitschuld.“ Zwar gebe es auf Facebook immer wieder grenzwertige Äußerungen, die man aushalten müsse. Ortmanns Kommentar rage jedoch „negativ heraus“. Schenk verweist auf gewalttätige Auseinandersetzungen in Königs Wusterhausen in den 1990er Jahren. „Vor diesem Hintergrund nehme ich das sehr ernst.“ Deshalb habe er den Eintrag bei der Polizei gemeldet. Anzeige erstattete er nicht.

Kein Aufruf zur Gewalt

Remo Ortmann bestreitet gegenüber der MAZ die Absicht, die ihm unterstellt wird. „ Das war kein Aufruf, jemanden zu verprügeln“, sagte er. Inzwischen habe er das auch gegenüber Schenk klar gestellt. Der sei der einzige gewesen, der seinen Beitrag so verstanden habe. Bei seiner Kritik bleibt Remo Ortmann. Das vorzeitige Verlassen der SVV sei ein Affront gegen die Besucher und die anderen Stadtverordneten gewesen. „Das war unkollegial und Kindergarten. Es gibt genügend Themen für Sachpolitik. Wenn es einigen keinen Spaß macht, dann sollten sie den Platz frei machen für andere.“ Er lud den AfD-Mann auf ein Bier ein für ein „schönes Streitgespräch“, wie er sagte. Jan Schenk will das Angebot gerne annehmen. Zuvor müsse Ortmann seine Äußerungen aber auch auf Facebook klarstellen, sagte er.

Der Königs Wusterhausener AfD-Fraktionschef Jan Schenk. Quelle: Frank Pawlowski

Zuletzt hatte nach der SVV am 2. Mai ein Facebook-Eintrag von Bürgermeister Swen Ennullat für Gesprächsstoff gesorgt. Er markierte einen Kommentar mit „Gefällt mir“, in dem es in Bezug auf seine Kritiker hieß, diese Menschen müsse man „aus der Stadt jagen“. Die SPD-Fraktion reagierte entsetzt und kritisierte das scharf. Laut Ennullat war das unbeabsichtigt, er zog die Markierung zurück, der Beitrag wurde gelöscht. Ein anderer Nutzer forderte wiederum, den „selbst ernannten König“ aus der Stadt zu jagen. Er meinte damit den Bürgermeister.

Von Frank Pawlowski