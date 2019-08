Königs Wusterhausen

Die Vorbereitungen für die beiden Kundgebungen, die am heutigen Freitagabend in der Königs Wusterhausener Innenstadt stattfinden, sind in vollem Gang: Dutzende Mannschaftswagen der Polizei sind am Nachmittag in der Stadt eingetroffen. Rund um den Kirchplatz haben die Beamten damit begonnen, die Straße abzusperren.

Die AfD veranstaltet dort ab 18 Uhr ihren Wahlkampfabschluss zur Landtagswahl. Von einer Bühne war am Nachmittag allerdings noch nichts zu sehen. Dort sollen am Abend der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz, der AfD-Vorsitzende in Sachsen, Jörg Urban, sowie Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, sprechen.

Bunt gegen Rechts: Auf dem Parkplatz am Schloss in der Gerichtstraße laufen die Vorbereitungen für die Gegendemo. Quelle: Josefine Sack

Mit bunten Wagen gegen die AfD

Unter dem Motto „ Brandenburg ist mehr“ hatte zuvor ein breites Bündnis zur Gegendemonstration gegen die Rechtspopulisten aufgerufen. Die Abschlusskundgebung ist ganz in der Nähe zur AfD-Veranstaltung auf dem Parkplatz am Schloss in der Gerichtsstraße geplant.

Dort haben sich bereits einige Teilnehmer in Stellung gebracht und schmücken unter anderem einen Wagen mit bunten Bändern und Luftballons, der den Demonstrationszug am Abend begleiten soll.

Von Gerlinde Irmscher und Josefine Sack