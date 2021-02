Königs Wusterhausen

Die Corona-Pandemie hat viele Wirtschaftszweige schwer getroffen. Viele Selbstständige kämpfen seit Anfang vergangenen Jahres um ihre Existenz und hoffen auf mehr Unterstützung seitens der Politik. Doch durch Homeoffice und dem Wunsch vieler, regionale Gastronomiebetriebe zu unterstützen, boomt das Liefer- und Abholgeschäft.

Hussein C. ist Inhaber des Lieferdienstes „Pizza for you“ in Königs Wusterhausen und kann sich, wie vieler seiner Kollegen über zahlreiche Bestellungen freuen. „Seit der Pandemie sind es 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz“, erklärt der Berliner. Wirtschaftlich gesehen war der Lockdown ein Glücksfall für den Geschäftsführer, der sich bei der Eröffnung im November 2019 nicht viele Hoffnungen machte.

Anzeige

„Zufällig entdeckte ich beim Vorbeifahren die leeren Räumlichkeiten und hatte die Idee für den Lieferdienst“, erzählt der 26-Jährige, der zuvor beruflich viel in Königs Wusterhausen unterwegs war. Bereits nach der Eröffnung kam viel Laufkundschaft in seinen Laden, um sich den neuen Lieferdienst genauer anzuschauen und das Geschäft lief gut an. Sein Erfolgskonzept ist es, nach außen hin wie ein Franchiseunternehmen zu wirken.

Der Lieferservice macht es den großen Ketten gleich

„Ein professionelles Auftreten ist das A und O“, so der Inhaber. Mit seiner Website, seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken und den Flyern versucht er mit den großen Lieferketten mithalten zu können und glaubt, dass aufgrund dessen viele Kunden bei ihm bestellen. Doch auch wenn die Pandemie gut für das Geschäft ist, so hat sich viel für ihn und seine Mitarbeiter seit Anfang letzten Jahres verändert.

„Die Anzahl der Bestellungen ging im ersten Lockdown rasant nach oben, aber gleichzeitig hatten wir Schwierigkeiten, die Lebensmittel von unseren Lieferanten zu beziehen“, erklärt der 26-Jährige. Denn viele der Fahrer, die aus Osteuropa kommen, hatten im Frühjahr nicht die Möglichkeit, nach Deutschland einzureisen und so wurden bestimmte Lebensmittel knapp. „Statt ein paar Cent habe ich für ein Stück Hefe vier Euro zahlen müssen“, so der Inhaber. „Wir machen hier Pizza. Da brauchen wir die unbedingt.“

Aufgrund der stark angestiegenen Zahl der Bestellungen sei es außerdem für das Team anfänglich nicht einfach gewesen, dem nachzukommen. „Als wir das erste Mal die 100 geknackt hatten, war das der Wahnsinn. Aber das sind alles Prozesse, an die man sich gewöhnt.“ Mittlerweile habe sich das Team gut eingespielt.

Der Lieferdienst „Pizza for you“ befindet sich in der Schloßstraße in Königs Wusterhausen. Quelle: Joice Nkaigwa

Die Kunden haben zudem seit Beginn der Pandemie die Möglichkeit, ihre Lieferung kontaktlos zu erhalten. Das würde sehr häufig in Anspruch genommen, erzählt der Inhaber. Der Fahrer stellt dabei das Essen vor die Tür und klingelt. Da die Kunden in der Regel bereits online bezahlt haben, wartet der Fahrer mit Abstand, dass das Essen entgegengenommen wird und geht dann wieder. „Einige Kunden stellen sogar einen kleinen Hocker neben die Haustür, wo wir dann die Lieferung abstellen.“

Trotz der Distanz würden viele an ein Trinkgeld für die Fahrer denken, das für diese ein Zeichen der Wertschätzung sei, so Hussein C. weiter. „Das motiviert die Fahrer immer“, erklärt er. Dennoch gebe es viele Momente, in denen er sich mehr Verständnis von den Kunden wünscht. Viele würden ihr Essen über den Onlineanbieter Lieferando bestellen, der für die Lieferzeit lediglich einen Durchschnittswert angeben würde.

40 Minuten haben Hussein C. und seine Mitarbeiter demnach Zeit, eine Bestellung fertigzustellen und sie auszuliefern. „Unter der Woche geht das gut, aber zu Stoßzeiten am Wochenende ist das schon schwieriger“, so der 26-Jährige. Kommt das Essen dann später als von Lieferando angegeben, hagelt es oft böse Worte an der Haustür und auch im Netz. Dabei sind es oft äußere Umstände, die zur Verspätung führen.

Falsche Postleitzahlen und Fakebestellungen führen zu Verzögerungen

So würde es immer wieder dazu kommen, dass Postleitzahlen falsch angegeben werden und die Fahrer zu einer falschen Adresse fahren und von da aus die richtige Anschrift suchen, was zu einer Verzögerung bei allen weiteren Lieferung führt. Aus Angst vor dem Umgang mit ihren Daten würden Kunden außerdem immer wieder eine falsche Telefonnummer angeben, die den Fahrern eigentlich helfen soll bei Schwierigkeiten den Kunden zu kontaktieren.

Zudem hätte es auch schon die ein oder andere falsche Bestellung gegeben, was immer wieder ärgerlich sei. „Dann sind die Fahrer an irgendwelchen entlegenen Ecken unterwegs und das völlig umsonst“, erzählt der Berliner. „Auch so etwas verzögert den ganzen Ablauf. Wir sind schließlich eine Systemgastronomie.“

Dennoch sei er dankbar für das viele positive Feedback der Kunden und hofft auch nach dem Lockdown auf viele Bestellungen. Bereits der vergangene Sommer hätte ihm gezeigt, dass das Geschäft auch ohne Coronaeinschränkungen gut läuft. „Ich bin froh, mir in so kurzer Zeit bereits eine große Stammkundschaft aufgebaut zu haben“, so der Inhaber. Für sie und alle anderen Kunden wollen er und sein Team weiterhin ihr Bestes geben.

Von Joice Nkaigwa