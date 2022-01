Königs Wusterhausen

Das öffentliche Leben wurde auch 2021 weitgehend von der Pandemie beherrscht. Dennoch ging der „ganz normale Wahnsinn“ mit Untreue, Verkehrsunfällen und Körperverletzungen weiter. Die Mitarbeiter am Amtsgerichten Königs Wusterhausen mussten weiter Recht sprechen, wenn auch jetzt mit Masken. Einen Einblick in die interessantesten Fälle vermitteln der KWer Leiter Stephan Lehmann.

Jugendlicher aus Königs Wusterhausen wegen versuchter Geldfälschung verurteilt

Aufgrund versuchter Geldfälschung in zwei Fällen erhielt ein strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getretener junger Mann vom Jugendschöffengericht in Königs Wusterhausen eine Verwarnung sowie eine Arbeitsauflage von 60 Sozialstunden. Der 17-Jährige hatte sich über den Tor-Browser Zugang zum Darknet verschafft und bestellte sich dort für 60 Euro gefälschte 20- und 50-Euro-Scheine im „Gegenwert“ von etwa 1500 Euro.

Sie wurden in zwei Sendungen postlagernd an einen Postshop in Berlin geliefert, wo der Jugendliche sie unter einem bestimmten Code abholen sollte. Dort aber erregten die Päckchen das Misstrauen des Postshop-Betreibers, der die Polizei verständigte, die sofort ein Strafverfahren einleitete.

Sozialamtsmitarbeiterin aus LDS stellte fingierte Schecks aus

Eine Mitarbeiterin des Sozialamtes Dahme-Spreewald musste wegen Untreue in 95 Fällen auf der Anklagebank des Amtsgerichts Königs Wusterhausen Platz nehmen. Sie war 2014 und 2015 für die Ausgabe von Schecks an Flüchtlinge zuständig. Dabei stellte die 63-Jährige in ihrer Behörde in 95 Fällen überhaupt nicht beantragte Schecks aus und ließ sie von eingeweihten Gehilfen einlösen. Anschließend kassierte sie von ihnen den größten Teil der Geldbeträge aus den fingierten Schecks ein, sodass nur ein Bruchteil bei den Gehilfen verblieb. Der Gesamtschaden belief sich auf über 182 000 Euro.

Das Amtsgericht Königs Wusterhausen Quelle: Oliver Fischer

Das Gericht verurteilte die bisher nicht vorbestrafte Angestellte wegen Untreue in 95 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die unrechtmäßig erlangte Geldsumme wurde eingezogen, wobei die Verurteilte die finanziellen Mittel bereits verbraucht hat und nunmehr abzahlen muss. Letzteres wurde als Bewährungsauflage erteilt. Die Verurteilte ist nicht mehr für den Landkreis tätig.

Nachspiel des gescheiterten Fernsehprojektes „Newtopia“ in Zeesen

Das in Zeesen gescheiterte Sat.1-Fernsehprojekt „Newtopia“ hatte im Amtsgericht Königs Wusterhausen ein juristisches Nachspiel. Der aus dem Fernsehprojekt bekannte und bereits aufgrund falscher Verdächtigungen, Steuerverkürzung und Bedrohung mehrfach vorbestrafte Angeklagte musste sich diesmal wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Der 47-Jährige hatte versucht, seinem einstigen Geschäftspartner und jetzigen Nebenkläger ein Auge auszustechen. Letzterer hatte dem Angeklagten für „Newtopia“ ein Darlehen gewährt und wartete nun vergeblich auf die Rückzahlung.

Sitzungssaal im frisch sanierten Amtsgerichts Königs Wusterhausen Quelle: Franziska Mohr

Bei einem Treffen 2017 in Mittenwalde kam es zu einem Streit. Dabei schlug der Nebenkläger den Angeklagten zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht, um sodann das Grundstück zu verlassen. Das aber erboste den Angeklagten so sehr, dass er seinem früheren Geschäftspartner folgte und ihm mehrere Faustschläge versetzte, bis sich dieser befreite und in sein Auto flüchtete. Daraufhin beschädigte der Angeklagte den Mercedes Viano mit Tritten und einem Besenstiel. Als er dann plötzlich bemerkte, dass die Beifahrertür unverschlossen war, öffnete er diese und begann mit dem Besenstiel auf den Kopf seines Opfers einzustechen. Dazu rief er: „Ich stech dir die Augen aus“. Schließlich traf er den einstigen Geschäftsfreund auch im Bereich des linken Auges, so dass dieser sich eine Fraktur des Orbitabodens und ein Monokelhämatom zuzog.

Durch das Starten des Autos konnte der Geschädigte den Tatort verlassen. Der Angeklagte tauchte unter und musste über ein Jahr lang per Haftbefehl gesucht werden, bevor er verhaftet werden konnte. Das Amtsgericht verurteilte ihn zu einem Jahr Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss er 3500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Etwa 50 Anträge gegen Maskenpflicht für Schulkinder am Amtsgericht Königs Wusterhausen

Im vorigen Jahr gingen etwa 50 Anträge von Eltern im Amtsgericht KW ein, die die Rechtmäßigkeit der Maskenpflicht für Kinder an Schulen juristisch prüfen lassen wollten. Die Familienrichter trafen diesbezüglich aber keine Entscheidung, weil dies das Schulrecht tangiert. Die Eltern müssten sich an das Verwaltungsgericht wenden, hieß es.

Königs Wusterhausen: Intensivtäter mit 31 Jahren schon 17 Vorstrafen

Ein 31-jähriger, drogenabhängiger Intensivtäter mit bereits 17 Vorstrafen verprügelte 2016 gemeinsam mit anderen Tätern auf einem KWer Spielplatz einen Mann wegen einer „Frauengeschichte“, obwohl sich der Geschädigte zuvor entschuldigt hatte. Der Verurteilte versetzte seinem Opfer einen Faustschlag, wodurch dieser zu Boden fiel und dort von mehreren Tätern mit Füßen gegen Oberkörper und Kopf getreten wurde. Er erlitt eine Schädelprellung und Platzwunden. Außerdem nahm ihm der Verurteilte sein Portemonnaie und sein Handy weg.

Der Haupttäter wurde wegen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung - unter Einbeziehung diverser anderer Verurteilungen - zu zwei Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe bei Annahme einer drogenbedingten verminderten Schuldfähigkeit verurteilt. Er war während der Tat erheblich alkoholisiert und stand unter Drogen.

Von Franziska Mohr