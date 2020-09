Königs Wusterhausen

Normalerweise haben die über 100 Mitarbeiter am Amtsgericht Königs Wusterhausen nicht allzu viel zu lachen. Ist es doch ihre Aufgabe, Kriminelle zu verurteilen, über Entschädigungen bei Flugverspätungen zu entscheiden, Nachlässe zu ordnen oder Ehen zu scheiden. Am Mittwoch allerdings sahen die Gäste, die sich coronabedingt vor dem VdN-Gedenkstein zur feierlichen Eröffnung des erweiterten Amtsgerichts Königs Wusterhausen einfanden, nur strahlende Gesichter. Das galt insbesondere für die Vize-Chefin des Amtsgerichts Eike Bartsch, die in bester Stimmung die Gäste im Freien begrüßte.

Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) sprach von einem neuen Juwel in der Justizlandschaft. Quelle: Franziska Mohr

„Die Architekten kann ich nur beglückwünschen. Es ist ein toller, Licht durchfluteter, großzügiger Komplex geworden. Auch der begrünte Innenhof gefällt mir sehr gut. Ich fühle mich hier rundum wohl“, ist Rechtspflegerin Ivonne Buchmann voll des Lobes.

Vielfältige Standards

Die Architekten Renate Abelmann und Walter Vielain hören es gern. Schließlich hat ihr gleichnamiges Berliner Büro „ Abelmann, Vielain, Pock“ (Avp-Architekten) mit Unterbrechungen fast 16 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Und dies mit Erfolg. Darin waren sich am Mittwoch alle Beteiligten einig. „Hier ist ein Juwel in der Brandenburger Justizlandschaft entstanden, das sich vor allem durch eine gelungene Symbiose von Geschichte und Modernität auszeichnet“, betonte Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU). „Mit Alt- und Neubau haben sich hier in der KWer Innenstadt meisterhaft Braut und Bräutigam gefunden“, stellte Norbert John, Geschäftsführer Landesbetriebes für Liegenschaften und Bauen (BLB) fest, der den über 50 am Bau beteiligten Firmen für ihr Engagement dankte. Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) verwies darauf, dass moderne Gerichtsgebäude heute vielfältigen Standards von Funktionalität über Sicherheit, Bürgerfreundlichkeit und Energieeffizienz gerecht werden müssen.

Die stellvertretende Direktorin des Amtsgerichts, Eike Bartsch, begrüßte die Gäste im Freien vor dem VdN-Denkmal. Quelle: Franziska Mohr

Das Land Brandenburg investierte daher in diesen Justizkomplex insgesamt 25,4 Millionen Euro. Das sind fünf Millionen Euro mehr als geplant. Der Ministerin zufolge sei dieses Geld aber „verantwortungsvoll für eine gut funktionierende Justiz investiert.“ Zumal das Amtsgericht Königs Wusterhausen mit der Eröffnung des neuen Flughafens vor besonderen Herausforderungen steht. „Das neue Gerichtsensemble ist schon jetzt voll besetzt, sodass wir in Königs Wusterhausen schon wieder mitten in weiteren Bauplanungen stecken“, betonte daher Justizministerin Hoffmann.

Der ehemalige Gerichtsdirektor Hans-Joachim Pauckstadt im Gespräch mit den Geschäftsstellenmitarbeiterinnen Jennifer Seidenglanz (l.) und Petra Burai. Quelle: Franziska Mohr

Bürgermeister Swen Ennullat (Freie Wähler KW) zufolge wird sich die Stadt Königs Wusterhausen bei den Verhandlungen für einen zweiten Erweiterungsbau in unmittelbarer Nachbarschaft als „zuverlässiger Partner erweisen und dies nach Kräften unterstützen.“

„Zweigstelle Wildau darf kein Dauerzustand werden“

Die Mitarbeiter des Amtsgerichts hoffen diesbezüglich allerdings, dass ihre Geduld dann nicht erneut auf eine so harte Probe gestellt wird. „Die aktuell auch weiterhin bestehende Zweigstelle des Amtsgerichts in Wildau darf kein Dauerzustand werden‘“, machte Personalvertreterin Heike Wunderlich unmissverständlich klar. Der Ausbau hat sich gelohnt. Aber es war ein schwieriger Weg“, betonte Hans-Joachim Pauckstadt, der das Amtsgericht bis 2008 leitete. Als er seine Arbeit 1994 aufnahm, mussten in seinem Dienstzimmer Schüsseln aufgestellt werden, weil das Dach völlig undicht war. In den Fenstern lagen Decken, weil es an allen Ecken und Enden zog. Von einer Sicherheitsschleuse oder gar dem heutigen 700 Quadratmeter großen Archiv konnte er nur träumen. Das Gebäude befand sich in einem so beklagenswerten Zustand, dass aufgrund des fehlenden zweiten Rettungsweges sogar eine menschliche Brandwache mit Signalhorn tätig werden musste.

Architekt Walter Vielain beim Rundgang im Altbau vor den Vorführzellen, in denen die Angeklagten auf ihren Prozess warten müssen. Quelle: Franziska Mohr

Jetzt stehen den Richtern sieben neue Verhandlungssäle mit Größen zwischen 50 und 115 Quadratmetern sowie der modernisierte ehemalige Schöffensaal im Altbau für Zwangsversteigerungen zur Verfügung. Komplettiert wird das Ensemble durch über 60 moderne Büros, eine kleine, leider nur interne Cafeteria sowie einen Beratungsraum im Dachgeschoss. „Die größte Herausforderung dieses Projektes war das architektonisch schwierige Verhältnis zwischen Alt- und Neubau“, sagte Architekt Vielain, als er die Besucher in kleinen Gruppen durch das Haus führte.

Nutzfläche von 3350 Quadratmetern entstanden

Der Erweiterungsbau ist weit mehr als doppelt so groß wie der 1914 eröffnete Altbau, sodass auf dem nur 4389 Quadratmeter großen Grundstück jetzt eine Nutzfläche von insgesamt 3350 Quadratmetern entstand. Allein der neue Eingangsbereich mit der Sicherheitsschleuse weist mit 130 Quadratmetern die Maße eines geräumigen Einfamilienhauses auf.

