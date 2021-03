Königs Wusterhausen

Seit Beginn dieser Woche leitet Stephan Lehmann offiziell das Amtsgericht Königs Wusterhausen. Zuvor erhielt der 55-jährige Jurist von Landgerichtspräsident Simon Welten seine Ernennungsurkunde.

Der gebürtige Neuruppiner ist im Landkreis Dahme-Spreewald längst kein Unbekannter. Bereits vor knapp 20 Jahren im Alter von nur 35 Jahren übernahm er die Leitung des Amtsgerichts Lübben, dessen Geschicke er nun voraussichtlich auch noch weitere sechs Monate parallel zu seiner neuen Tätigkeit in Königs Wusterhausen lenken wird.

Lehmann begann seine juristische Karriere nach einer Lehre zum Bankkaufmann mit dem Jurastudium an der Humboldt-Universität in Berlin, das er mitten in der Wendezeit bis 1994 absolvierte. Anschließend arbeitete der Brandenburger als Richter am Landgericht Frankfurt (Oder), ehe er später nach Lübben wechselte, wo er Leiter des Schöffen- beziehungsweise des Jugendschöffengerichts war.

Große Herausforderungen am BER

Lehmann freut sich auf die neue berufliche Herausforderung. Er wohnt in Königs Wusterhausen und hat daher die Sanierung beziehungsweise Erweiterung dieses Amtsgerichts, inzwischen eines der schönsten im Land Brandenburg, intensiv verfolgt.

„Es war ein sehr schöner erster Tag. Die Mitarbeiter haben mich bei meinem Rundgang herzlich empfangen. Ich bin daher sicher, dass es uns auch künftig gelingen wird, den Gerichtsbetrieb für die Rechtssuchenden auch unter den Bedingungen der Pandemie aufrechtzuerhalten“, betonte Lehmann. Zumal auf die Mitarbeiter dieses Amtsgerichts mit der zunehmenden Normalisierung des Flugbetriebes am BER große Herausforderungen warten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stephan Lehmann tritt die Nachfolge von Matthias Deller an, der das Amtsgericht neun Jahre leitete, ehe er offiziell Mitte vorigen Jahres die Leitung der Zentralabteilung des brandenburgischen Justizministeriums übernahm. In den zurückliegenden Monaten führte Eike Bartsch als ständige Vertreterin des Direktors die Geschäfte am Amtsgerichts. Sie managte im August auch den Umzug vom Wildauer Provisorium an den altehrwürdigen Standort in Königs Wusterhausen. Stephan Lehmann dankte ihr herzlich für ihre geleistete Arbeit. Bartsch hatte sich nicht an der Ausschreibung um die Leiterstelle beteiligt.

Von Franziska Mohr