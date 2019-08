Königs Wusterhausen

Da ist Vera, die sich am polnischen Ostseestrand glücklich und einsam zugleich fühlt. Oder Gerlinde, die nicht akzeptieren will, dass weibliche Berufsbezeichnungen in der polnische Sprache quasi nicht vorgesehen sind. Erika erlebt einen heftigen Wasserfall und faszinierende kulturelle Eigenheiten direkt in der K...