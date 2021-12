Königs Wusterhausen

Seit Stephan Höferer ein Kind ist, liebt er die Natur, in die es ihn zum Angeln regelmäßig hinauszieht. Inzwischen ist er 64 Jahre alt – sein Hobby hat der gebürtige Berliner mittlerweile zum Beruf gemacht: Mit „Angelgewässer – Landesanglerverband Brandenburg“, erscheint nunmehr sein Buch.

Auf 328 Seiten beschreibt er Brandenburgs Top-Gewässer im Gebiet des Landesanglerbands (LAVB). Der Verband verfügt in Brandenburg insgesamt über 16.000 Hektar als Eigentum- oder Pachtgewässer. Im Buch von Stephan Höferer sind wichtige Informationen wie Fischbestände, Angelstellen, Zuwegungen, Slipstellen und Bootsverleihe enthalten. Sogar an die Parkmöglichkeiten hat er gedacht.

Angeln in Dahme-Spreewald: Der große Fang

Darüber hinaus enthält das Buch 300 Gewässerskizzen und die gegenwärtige Gewässerverordnung des LAVB. Auch der Landkreis Dahme-Spreewald kommt darin vor. „Die Region ist aufgrund ihrer vielen Gewässer bei Anglern sehr beliebt. Außerdem hat Dahme-Spreewald einen hohen Fischbestand“, sagt er der MAZ.

So würden sich beispielsweise etwa Aale, Welse, Weißfische und Barsche in den Gewässern von Dahme-Spreewald tummeln. Über ein Jahr hat Stephan Höferer an dem Buch gearbeitet. Vor zwölf Jahren hat sich der gelernte Klempner selbstständig gemacht. Vordergründig, um mehr Zeit für sein Hobby zu haben, in etlichen Gewässern nach Fischen zu angeln. „Seitdem ich selbstständig bin, habe ich die schönste Zeit in meinem Leben“, sagt er.

Das Cover zum Buch von Stephan Höferer. Quelle: Privat

Regelmäßig ist er angeln, aber nicht mehr nur in Dahme-Spreewald, beziehungsweise Brandenburg. Weil ihm seine Selbstständigkeit viel Flexibilität bietet, bereist er nunmehr auch die Welt. Inzwischen war er bereits beispielsweise in Kanada, Schweden und Alaska.

Videos und Bücher über das Angeln

Sein Hobby begleitet ihn sein ganzes Leben lang. So erinnert er sich an einen Aufsatz, den er in der Grundschule schrieb. Die Schüler sollten ihre schönsten Momente in den Ferien aufschreiben. Stephan Höferer schrieb darüber, wie er einen Hecht fing. Doch weder die Lehrerin noch seine Mitschüler konnten sein positives Empfinden darüber teilen – und belächelten ihn. „Ich fand das schon damals unverschämt und habe kein Verständnis dafür, wie man darüber lachen kann“, sagt er.

Abgebracht hat ihn das von seiner Leidenschaft aber nicht. Seit 1999 schreibt er regelmäßig für eine Anglerzeitung, zudem hat er zwei weitere Bücher über das Angeln geschrieben. Zudem hat er etliche Natur- und Angelvideos gedreht, die zum Teil auf seinem Youtube-Kanal zu sehen sind.

„Ich liebe die Einsamkeit beim Angeln“, sagt er. Es ziehe ihn immer dort hin, wo kaum ein anderer Mensch ist. Es fasziniere ihn, die Tiere in der Natur zu beobachten und dabei in völliger Ruhe und Stille zu sein.

Geheime Angelplätze in Dahme-Spreewald

Auch in Dahme-Spreewald hat Höferer einige geheime Lieblingsplätze. Der MAZ verraten hat er sie nicht. „Sonst wäre ich da künftig vermutlich nicht mehr alleine“, sagt er und lacht. Im Dezember werde er im Landkreis nicht mehr Angeln gehen. „Ich habe dieses Jahr leider generell sehr wenig geangelt. Im nächsten Jahr werde ich aber auch wieder in Dahme-Spreewald sein“, sagt er. Wie immer, wenn er zum Angeln geht, ist dann auch seine fünfjährige Mischlingshündin Emma dabei.

„Ich hoffe, dass das Buch für viele Angler hilfreich sein kann, auf der Suche nach neuen, interessanten Gewässern oder auch nach dem ganz großen Fang“, sagt er über sein neues Buch. Das Werk kostet 29,95 Euro. Mitglieder des LAVB erhalten es kostengünstiger. Wer Interesse an dem Buch hat, kann sich bei Stephan Höferer melden. Mail-Adresse: hoeferer@nature-vision.com.

Von Steve Reutter