Königs Wusterhausen

Nachdem der von Gesundheitsminister Jens Spahn geplante Schnelltest-Start verschoben werden musste, erklärte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Mittwoch, dass die ersten drei Corona-Selbsttests zugelassen wurden.

Diese Schnelltests sollen auch von Laien durchgeführt werden können, indem ein Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen wird. Die derzeitig erhältlichen Schnelltests hingehen müssen von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

In Apotheken werden diese Schnelltests bereits angeboten. Nun soll also der Corona-Selbsttest hinzukommen, der die Pharmazeuten vor neue Herausforderungen stellt. Denn lediglich einer dieser Tests darf aktuell nur von einem Importeur aus Österreich vertrieben werden. „Da stürzen sich jetzt 19 000 Apotheken drauf“, sagt der Königs Wustenhausener Apotheker Knut Sabelus auf MAZ-Anfrage. Er betreibt mehrere Apotheken in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming.

„Es ist ein Anfang und da werden sicherlich mehr Vertreiber folgen“, erklärt Sabelus weiter. Die Nachricht darüber habe er selbst erst am Mittwoch erhalten, nachdem er das Hin und Her von Jens Spahn zur Schnelltest-Debatte wartend verfolgt hat.

„Da haben wir momentan noch viele Fragezeichen im Kopf, denn das ganze Prozedere ist noch unklar“, so der Apotheker. Demnach seien wichtige Informationen, wie etwa die Abrechnung der Schnelltests, noch nicht geklärt worden. Zudem sollen die Tests nicht nur in Apotheken, sondern auch in Drogeriemärkten und im Einzelhandel verkauft werden können.

Große Konkurrenz für Pharmazeuten

Damit könnten die Apotheken nicht konkurrieren, räumt Knut Sabelus ein. Er wolle kein Minusgeschäft mit den Tests machen, in erster Linie gehe es ihm jedoch darum, zu helfen. „Es soll möglichst schnell jeder einen Test bekommen“, so der Apotheker. Daher versucht er die Selbsttests anbieten zu können und ist bereits im Gespräch mit einem Vertrieb.

In den Sabelus XXL Apotheken werden bisher Schnelltests verkauf, jedoch nicht durchgeführt. Das könnte sich aber ändern, wenn die Tests an weitere Öffnungsschritte gekoppelt werden. Dies soll beim kommenden Bund-Länder-Treffen am 3. März geklärt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Testen in der Apotheke bringe mehrere Schwierigkeiten mit sich, wie Knut Sabelus sagt. „Die Testpersonen müssen von den normalen Kunden getrennt werden. Dafür braucht man gesonderte Räumlichkeiten und mehr Personal.“ Hinzukommen Schutzkleidung und Software für ein Anmeldesystem.

Vorbereitungen dafür habe er bereits getroffen, wolle aber den Beschluss der Bundesregierung abwarten. Das Anbieten von Schnelltests ist für Apotheker freiwillig. Andere seiner Kollegen würden dies bereits tun, so Sabelus.

Die Sabelus XXL Apotheke in der Eichenallee in Königs Wusterhausen. Quelle: Frank Pawlowski

Von Joice Nkaigwa