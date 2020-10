Arbeitsagentur in König Wusterhausen meldet weniger Arbeitslose

Königs Wusterhausen

Auch im dritten Monat in Folge ist die Arbeitslosigkeit gesunken. So hat sie sich im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit von September auf Oktober um 58 Personen auf 2.900 verringert. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,4 Prozent 0,1 Prozentpunkte unter der vom Vormonat, allerdings 0,8 Prozentpunkte über der im Oktober vor einem Jahr. Der Bestand der Arbeitsstellen ist im Oktober um 120 auf 1.403 gestiegen.

Im Geschäftsstellenbezirk Lübben liegt die Arbeitslosenquote gleichbleibend zum Vormonat bei 3,9 Prozent (606 Personen) und im Geschäftsstellenbezirk Luckau 0,2 Prozentpunkte unter der Vormonatsquote bei 3,1 Prozent (325 Personen)Mit 4,2 Prozent hat der Landkreis Dahme-Spreewald nicht nur die niedrigste Arbeitslosenquote in Südbrandenburg ( Agentur für Arbeit Cottbus) zu verzeichnen, sie liegt auch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 6,0 Prozent.

Wurden im Vormonat durch Arbeitgeber in Dahme-Spreewald 22 Anzeigen auf Kurzarbeit für 339 Personen angezeigt, sind die Anzeigen im Oktober um die Hälfte zurückgegangen. Der aktuelle Stand liegt bei 11 Anzeigen für 178 Personen. Lediglich im Gesundheitswesen sind keine Anzeigen zu verzeichnen, ansonsten ziehen sie sich durch alle Branchen hindurch.

Wie Volker Basche, Leiter des Job Center Dahme-Spreewald informiert, hat der Gesetzgeber aufgrund der Corona-Pandemie den vereinfachten Zugang zu Leistungen der Grundsicherung bis zum Jahresende verlängert. Ein Punkt ist das Aussetzen der Vermögensprüfung. Konkret bedeutet das: Kunden, die in diesem Zeitraum (bis 31. Dezember 2020) erklären und gegebenenfalls nachweisen, dass sie über kein erhebliches Vermögen verfügen, müssen sich Erspartes insbesondere für die Altersversorgung in den ersten sechs Monaten des Bewilligungszeitraumes nicht auf die Grundsicherung anrechnen lassen beziehungsweise verwerten.

Boris Müller, Bereichsleiter des Geschäftsstellenverbandes Dahme-Spreewald weist darauf hin, dass es für Kunden der Arbeitsagentur auch weiterhin möglich ist, das „Selfie-Ident-Verfahren“ zu nutzen. Ist es normalerweise gesetzlich vorgeschrieben, sich persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit zu melden, um Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend zu machen, kann mit diesem Verfahren die notwendige Identifikation über Handy oder Tablet erfolgen.

„Auch in der Krise sind wir an Ihrer Seite, wenn auch nicht persönlich, so doch telefonisch oder online“, versichert Volker Basche. Aktuell sind persönliche Gespräche nur mit Termin oder schriftlicher Einladung möglich.

Gebührenfreie Hotlines der Agentur für Arbeit in Königs Wusterhausen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr: für Arbeitnehmer 0800 4 5555 00, für Arbeitgeber 0800 4 5555 20

Zusätzlich für Arbeitnehmerkunden: Arbeitsagentur Cottbus: 0355 619 2000

Von Gerlinde Irmscher