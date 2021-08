Ein „wesentlich verbessertes“ Tarifangebot und die Rückkehr an den Verhandlungstisch: Das fordert die Gewerkschaft Verdi in einem aktuellen Schreiben von der Geschäftsführung der drei Asklepios-Kliniken in Brandenburg. Sollte die Krankenhausleitung den Brief unbeantwortet lassen, drohen in der kommenden Woche auch am Fachklinikum in Teupitz neue Streikaktionen.