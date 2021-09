Königs Wusterhausen

Um 83 auf 2509 Personen hat sich die Arbeitslosigkeit von August auf September im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus verringert. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent. „Somit haben wir nahezu das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Im September 2019 lag die Quote bei 3,6 Prozent“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter im Geschäftsstellenverbund Dahme-Spreewald. Bedingt durch die niedrigen Quoten in den Geschäftsstellenbezirken Luckau mit 2,7 Prozent und Lübben mit 3,4 Prozent, liegt die Arbeitslosenquote im Landkreis bei 3,6 Prozent, die niedrigste im Land Brandenburg. Deutschlandweit ist eine Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent zu verzeichnen.

Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis Dahme-Spreewald

„Erfreulich ist, dass wir auch bei den 15 bis unter 25-Jährigen einen Rückgang der Arbeitslosigkeit von 176 auf 142 Personen haben“, sagt Boris Müller. Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt. So gab es im September einen Zugang von 292 Arbeitsstellen und der Bestand der offenen Arbeitsstellen liegt jetzt bei 1345.

Trotz der sehr guten Daten und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis blickt Volker Basche, Geschäftsführer des Jobcenter Dahme-Spreewald etwas besorgt in die Zukunft: „Fakt ist, dass Deutschland die Fachkräfte ausgehen“. Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter bereits in diesem Jahr bundesweit um 150.000 ab und in den nächsten Jahren werde diese Entwicklung noch viel dramatischer werden. Um das Problem zu lösen, gebe es mehrere Möglichkeiten. So müssten Ungelernte und Menschen mit weggefallenen Jobs qualifiziert werden, Arbeitnehmer mit unfreiwilliger Teilzeit länger arbeiten.

„Für den Landkreis Dahme-Spreewald ist es besonders wichtig, die Jugendlichen hier zu halten, dass sie hier ihre Ausbildung machen, hier arbeiten und nicht abwandern“, so Basche. Auch das Thema qualifizierter Zuwanderer müsse angepackt werden.

Arbeitskräfte im Pflegebereich in der Region Königs Wusterhausen dringend gesucht

Aktuell initiiert die Bundesagentur für Arbeit internationale Programme zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, wie zum Beispiel konkret im Pflegebereich. Arbeitgeber, die Interesse an ausländischen Fachkräften zeigen, sollten sich beim Arbeitgeberservice melden.

Von Gerlinde Irmscher