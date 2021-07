Arbeitskampf an Asklepios-Kliniken - Asklepios-Betriebsrat in Teupitz sieht Zukunft der Klinik in Gefahr

Weder Streiks noch Verhandlungen haben bisher den Erfolg gebracht: Der Tarifkonflikt an den drei Brandenburger Asklepios-Kliniken geht weiter. Am Standort in Teupitz gibt sich die Belegschaft trotz des Stillstands kämpferisch. Der Betriebsratsvorsitzende Jirka Wittulski hofft auf ein baldigen Einlenken des Klinikmanagements. Sollte es keine Einigung geben, könnte es zu einer Kündigungswelle der Angestellten kommen.