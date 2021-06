Asklepios-Fachklinikum Teupitz: Zehn Stunden Warnstreik 

Teupitz

Mit der Frühschicht um 6 Uhr startete der Arbeitskampf: Am Dienstag haben rund 70 Beschäftigte des Asklepios-Fachklinikums in der Buchholzer Straße in Teupitz über zehn Stunden lang ihre Arbeit niedergelegt. Mit der von der Gewerkschaft Verdi organisierten Aktion wollten die Mitarbeitenden ihrer Forderung nach einer Bezahlung wie im öffentlichen Dienst Nachdruck verleihen. Die Versorgung der Patienten war während des Warnstreiks mit einer Notbetreuung sichergestellt, heiß es von Verdi.

Auch an den Asklepios-Klinikstandorten in Brandenburg an der Havel und Lübben wurde gestreikt. Insgesamt rund 330 Mitarbeitende haben sich an dem Ausstand beteiligt.

Angleichung an den öffentlichen Dienst gefordert

„Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ist der einzige Weg, um die Beschäftigten in Krankenhäusern angemessen zu bezahlen“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke. Es könne 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht angehen, dass die Beschäftigten bei Asklepios immer noch schlechter verdienten als ihre Kollegen am Konzernsitz in Hamburg. „Die Bezahlung der Krankenhausleistungen ist bundesweit einheitlich geregelt“, sagt Franke. Es gebe daher keine Rechtfertigung, die Krankenhausbeschäftigten in Ostdeutschland schlechter zu bezahlen und länger arbeiten zu lassen als im Westen.

In den Verhandlungen mit Asklepios will Verdi eine Angleichung des geltenden Haustarifvertrags an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) durchsetzen. Zwischen 6,6 und 10,8 Prozent mehr Lohn aktuell und um weitere 1,8 Prozent mehr im April 2022 will Verdi herausholen. Außerdem will die Gewerkschaft erreichen, dass die Arbeitszeit stufenweise bis 2025 von 40 auf 38,5 Stunden abgesenkt wird und den Beschäftigten Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit zugute kommt.

Die Klinikbeschäftigten fordern eine Angleichung ihrer Löhne an den öffentlichen Dienst. Quelle: Jürgen Lauterbach

Asklepios-Führung sieht Warnstreik kritisch

Der Asklepios-Konzern hat das bisher abgelehnt. Lediglich einer Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.200 Euro wurde zugestimmt – sofern es zu einer Gesamteinigung kommt. Doch die ist bisher nicht in Sicht. Am Mittwoch setzen sich die Parteien zu neuen Verhandlungen zusammen.

Den zehnstündigen Ausstand am Dienstag kommentierte die Asklepios-Führung in einem schriftlichen Statement mit Unverständnis. „Wir empfinden es vor dem Hintergrund des bisherigen Verhandlungsverlaufs als nicht nachvollziehbar, warum Verdi jetzt den Prozess mit einem ganztägigen Warnstreik begleitet“, schreiben Daniela Wolarz-Weigel, Vorsitzende der Geschäftsführung sowie Geschäftsführerin Janina Pietschmann in der Mitteilung. Die bisherigen Verhandlungen seien „harmonisch und konstruktiv“ verlaufen.

Pochen auf separaten Haustarifvertrag

Die Geschäftsführerinnen bekräftigten ihre Ablehnung der Forderungen der Beschäftigten. „Unverständnis löste bei uns die Forderung der vollständigen Orientierung am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes aus“, schreiben sie. Als Privatunternehmen mache der TVöD für Asklepios keinen Sinn. Man wolle am Haustarifvertrag festhalten.

Gewerkschafter Franke schüttelt mit dem Kopf: „Die Asklepios-Führung erkennt nicht den gesellschaftspolitischen Schaden, den sie mit ihrer Zweiklassen-Bezahlung in Ost und West anrichtet.“ Er erwarte, dass der Konzern auf die Beschäftigten zugeht.

Von Jérôme Lombard