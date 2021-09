Königs Wusterhausen

Es ist 18 Uhr am Mittwochabend, als sich die Tür zu Kaden Küchen in Königs Wusterhausen öffnete und die zehn MAZ-Abonnenten auf Entdecker-Tour gehen konnten. Auf dem Programm: Kochen mit dem Finalisten der SAT1-Fernsehshow „The Taste“, Jörg Thiele.Dabei verriet der Profikoch so manche Tricks in der Küche und am Ende stand ein Vier-Gänge-Menü auf dem Tisch.

„Ich bin es gar nicht mehr gewohnt und kann mich auch gar nicht mehr so recht erinnern, wann wir die letzte Kochveranstaltung bei uns hatten, mussten sie doch coronabedingt ausfallen“, begrüßte Inhaber Sascha Kaden die Teilnehmer und freute sich, dass endlich wieder gekocht wird.

Er stellte Jörg Thiele vor und nach Waschen und desinfizieren der Hände ging es dann auch schon gleich los. Damit sich niemand bekleckert, gab es eine Kochschürze, die extra für die Teilnehmer der Entdecker-Tour gemacht wurde und natürlich als Andenken mitgenommen werden konnte.

„Ihr habt alle Lust zum Kochen? Ich gebe gerne mein Wissen weiter. Also sucht Euch jeder einen Platz an der Kochinsel, schnappt Euch Messer und los gehts“, motiviert der Profikoch seine „Schüler“. Auf der Kochinsel lagen die Rezepte bereit. Emsig ging man ans Werk.

Beim Kochworkshop mit Jörg Thiele gab es jede Menge zu tun

Vom Pilze putzen über das Teig kneten bis hin zum Gelatine einweichen und dem filetieren von Forellen – es gab jede Menge zu tun. Und der Profikoch hatte seine Augen überall, erklärte wie man es am Besten macht. Zum Beispiel, sollte das Fleisch für Tatar niemals durch den Wolf gedreht werden. „Es kommt dann mit zu viel Metall in Berührung und verfärbt sich“, sagt er. Besser: alles in kleine Würfel schneiden und dann mit den Zutaten vermengen. Ein weiterer Tipp: beim Kartoffelbrei auf Milch zu verzichten und lieber Butter und das Wasser, indem die Kartoffeln gekocht wurden verwenden. Oder aber, das man Sauerkraut ganz einfach machen kann, wenn man Spitzkohl in hauchdünne Streifen schneidet, sie mit Rapsöl anbrät, Leinkuchenmehl dazugibt und das ganze mit Sauerkrautsaft vermischt.

Zur Galerie Leser kochen mit Jörg Thiele bei Kaden Küchen in Königs Wusterhausen

Wie man Forellen richtig filetiert, das konnte Bernd Hofmann erfahren. Er war mit seiner Frau Rita aus Großbeeren gekommen. „Es ist toll, was man hier alles lernt“, freut er sich.

Auch Angelika und Olaf Kauer aus Wildau sind begeistert: „Das sind Sachen, die man so nicht kennt, mal was ganz anderes.“

Zwischendurch mal naschen beim Kochworkshop in den Kaden Küchen

Jörg Thiele fährt fort und erklärt seinen „Schülern“, das Schalotten, die feinste aller Zwiebeln ist, sie hat ein feines Blatt und eine feine Schärfe, genau das Richtige für Tatar. Und er sagt: „Ihr könnt ruhig mal zwischendurch naschen.“ Eine Aufforderung die nur zu gerne angenommen wurde.

Sylvia und Uwe Marquard aus Zeesen finden: „Es macht einfach Spaß in Gemeinschaft zu kochen.“ Zudem nutzen sie gleich noch die Möglichkeit, sich umzusehen, was es so alles an Geräten gibt, die für ihre neue Küche in Frage kommen könnten.

„Heu / süße Erde / Beeren“, so der Name der Nachspeise. So richtig vorstellen, was das wohl sein mag, konnte sich keiner der Hobbyköche, bevor sie es nicht selbst zubereitet hatten. Dabei ist der Name ganz logisch, wenn man weiß, wie es geht. „ Heu Panna cotta“ wird aus einem Heufond, süßer Sahne, weißer Schokolade und Gelatine zubereitet. Die süße Erde ist ein dunkler zerbröckelter Kuchen. Beim Anrichten kommt das Heu in die Mitte des Tellers, die süße Erde wird ringsum gestreut, das ganze wird mit Früchten garniert. Das ist nicht nur etwas fürs Auge, es ist auch der passende Abschluss des schmackhaften Vier-Gänge-Menüs gewesen.

Ein gelungener Abend in den Kaden Küchen

„Da gehört schon etwas Raffinesse dazu aus einfachen Sachen so ein leckeres Vier-Gänge-Menü zu zaubern. Ich hab so Einiges mitgenommen und werde es sicher auch einmal zu Hause ausprobieren“, sagt Henriette Herder aus Königs Wusterhausen.

Lesen Sie auch:

Nach vier Stunden waren sich alle einig, es war ein gelungener Abend, man hat viel dazugelernt, Spaß gehabt und geschmeckt hat es sowieso.

Von Gerlinde Irmscher